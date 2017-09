Moto furtada da Prefeitura de Cassilândia é recuperada pela polícia militar de Costa rica

Na manhã desta quarta-feira (27) a GUPM de Costa Rica recebeu uma denúncia anônima via 190 que informava que na Rua Sebastião Messias de Paula haviam dois indivíduos, aparentemente menores de idade, rondando na região.

Assim, toda vizinhança estaria preocupada por terem ouvido falar que os homens seriam de Chapadão do Sul e que estariam com uma motocicleta Honda Broz roubada, escondida na cidade.

Diante disto, os policiais saíram em patrulhamento para averiguar a situação.

Ao passarem pela Praça da Matriz de Costa Rica, os militares visualizaram os jovens com as mesmas características citadas pelo denunciante.

Diante disto, eles foram abordados e se apresentaram como D.W.L.N, de 14 anos e M.S.S, de 16 anos.

Durante busca pessoal, foi encontrado com um dos jovens uma chave de uma motocicleta Honda. Ao perguntar sobre a moto, o mesmo informou que estaria em uma rua próxima.

Ambos informaram que um indivíduo de Chapadão do Sul teria emprestado a moto para eles virem até Costa Rica.

Neste momento, o Sargento Robson, de Chapadão do Sul, entrou em contato com a Policia Civil de Cassilândia, e informou a polícia de Costa Rica que alguns dias atrás duas motocicletas da prefeitura de Cassilândia haviam sido furtadas, sendo que uma teria sido recuperada em Chapadão do Sul.

Assim, ficou constatada que essa moto que estava em poder dos jovens era a outra que faltava recuperar.

Os jovens foram encaminhados a Delegacia de Polícia para as devidas providencias legais.

A motocicleta foi localizada na Rua Ilza Martins e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

O Conselho tutelar foi acionado a comparecer na delegacia para acompanhar os menores.

Essa ação contou com a participação do Cabo Elson Malaquias e do Soldado Lucas de Godoy, da Polícia Militar de Costa Rica.

