Jovem é preso com 400 vídeos de pornografia infantil e fotos até do sobrinho

O jovem de 21 anos preso na manhã desta quarta-feira (27) numa operação da Polícia Federal mantinha cerca de 400 vídeos de pornografia infantil, incluindo 60 de estupro a bebês, armazenados no celular. O rapaz, que não teve a identificação divulgada pela polícia, compartilhava as imagens e costumava fotografar, inclusive, o sobrinho, uma criança que não teve a idade divulgada pela polícia.

Conforme o delegado Marcelo Alexandrino (foto), chefe da Delegacia de Defesa Institucional da PF, os policiais chegaram até o autor por meio de um banco de dados americano que monitora esse tipo de atividade e capaz de rastrear com precisão arquivos com material de pedofilia por toda a internet.

“Quando essas imagens caem na rede elas ganham uma identificação, assim que uma pessoa faz qualquer tipo de comentário sobre aquilo, o sistema é acionado”, disse.

Ainda segundo delegado, o rapaz praticava os crimes desde 2014. Desempregado, porém de classe média, ele morava no bairro Monte Castelo com os pais, onde foi preso e, além de crianças desconhecidas, costumava fotografar um sobrinho e compartilhar as fotos.

“Quem tem conteúdos como estes, já abusou ou vai abusar de alguma criança”, disse o delegado, ao garantir que a polícia continuará investigando se o rapaz também praticou o crime de estupro.

Armazenar esse tipo de imagem é crime, previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A ação da Polícia Federal, que resultou na prisão do jovem, faz parte das investigações relativas à Operação Cabrera, desencadeada em todo País em maio deste ano, para combater à pedofilia. Estas investigações devem prosseguir por tempo indeterminado.

Além do mandado no Bairro Monte Castelo, foi cumprido outro mandado de busca e apreensão de material de pedofilia no Jardim dos Estados.

O preso foi levado para a Superintendência Regional da PF, onde feito flagrante dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele passará por audiência de custódia entre esta quarta e quinta-feira (28).

Em maio deste ano, três homens – um advogado, um comerciante e umestudante – foram presos pela Polícia Federal, também, durante operação para coibir compartilhamento e posse de imagens e vídeos de pornografia infantil na internet.