Instituto Federal faz aula inaugural em Figueirão

Na noite de terça-feira (26), o Instituto Federal – Campus Coxim, realizou a aula inaugural dos cursos que está aplicando em Figueirão.

Com a presença do Diretor do Instituto, Francisco Xavier da Silva e Gleison Nunes Jardim, Coordenador de Ensino a Distância, foi aberto oficialmente o período de aulas dos cursos de Operador de Computador e de Vendedor.

Com a presença do prefeito Rogério, vice-prefeito Fernando, secretário de Educação Patrik Talhina e dos alunos, em breve cerimônia, foram passados os detalhes do funcionamento do ensino a distância e as normas que devem ser seguidas pelos alunos, para melhor aproveitamento do ensino.

O coordenador dos cursos em Figueirão será Paulo Roberto Salomão, diretor de Recursos Humanos da prefeitura, que deverá dar apoio e prestar esclarecimentos para os alunos.

“Essa vinda do Instituto Federal para Figueirão é muito importante, pela excelência de ensino a distância que o Instituto representa e pela oportunidade que é oferecida a nossos jovens, gratuitamente, na formação técnica que poderá ajudar em sua vida profissional. Esperamos poder trazer também cursos superiores, já no próximo ano”, disse o prefeito Rogério em sua breve fala.

