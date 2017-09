Definida data para votação da Mesa Diretora de 2018

Durante a Sessão Ordinária da última terça-feira, 26 de setembro/17, foi aprovado o Requerimento Nº 070/2017, solicitando que a Eleição da Mesa Diretora para o ano de 2018, seja realizada na primeira Sessão Ordinária de Outubro, que será realizada na segunda feira dia 02 a partir das 20:00hs.

Aprovado por ampla maioria, o Requerimento que prevê a antecipação da referida eleição, irá possibilitar que a transição do mandato do atual para o futuro presidente, seja realizada de forma que não prejudique os trabalhos do Poder Legislativo e consequentemente os interesses da população.

O Presidente do Poder Legislativo Francisco Ronildo (Chico), convida a toda à população para prestigiar a eleição da nova Mesa Diretora para 2018, que é composta por 4 cargos, que são: Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º Secretários.

