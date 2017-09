Costa Rica: Câmara convida população para audiência pública de prestação de contas da Saúde

No Brasil, é comum ver as pessoas criticando a saúde pública nas rodas de conversa do dia a dia e nas redes sociais. Contudo, é importante saber que o próprio poder público oportuniza momentos bastante apropriados e específicos para a população criticar, sugerir, opinar e tirar dúvidas sobre os serviços de saúde prestados no município. É aquela história: não basta fazer comentários negativos para o vizinho e os amigos, pois o cidadão tem condições de levar suas reivindicações direto para a Administração – que de fato pode resolver um eventual problema.

Nesse sentido, na quinta-feira (28/09), às 8h da manhã, a Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS promove audiência pública, oportunidade na qual a Secretaria Municipal de Saúde vai prestar contas ao Poder Legislativo Municipal e à população sobre os serviços de saúde que foram prestados no segundo quadrimestre de 2017 (maio a agosto). Trata-se de mais uma oportunidade que os moradores costarriquenses terão para conhecer melhor a realidade da Saúde no município, além de poderem expor sugestões e assim contribuir com o futuro da cidade.

Durante a audiência, será apresentado um relatório contendo informações sobre o número de consultas realizadas, atividades promovidas, montante de recursos aplicados, números de atendimentos, exames e procedimentos efetuados, entre outros dados referentes à área de Saúde de Costa Rica, correspondentes aos meses de maio a agosto de 2017.

O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), ressalta que a população que comparecer à audiência poderá tirar dúvidas e também apresentar opiniões e ideias para melhorar ainda mais a Saúde do município. “Eu vejo pessoas criticando ou fazendo comentários negativos sobre a Saúde no nosso país. Só que ao mesmo tempo são poucos os que participaram de audiências tão importantes como essa. A audiência é um espaço que o poder público concede para ouvir os moradores e prestar contas do trabalho que está sendo feito. Não adianta só criticar. As pessoas tem que participar também”, enfatiza o parlamentar.

A audiência pública está programada para começar às 8h e será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3247-1254.

Como um instrumento de transparência, a Lei Complementar Federal n° 141/2013 prevê que as audiências públicas de prestação de contas da Saúde devem ser realizadas a cada quatro meses.

FOTO/LEGENDA: A audiência pública está programada para começar às 8h e será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica. (Foto: ASSEIM/CMCR).

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: ASSEIM/CMCR

Comentários