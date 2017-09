Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural. Gilvan entrega a Dóris o comunicado de Aldo, que encontrou jogado no lixo. Felipe e Bóris elogiam a exposição de fotos montada por Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile de moda. Benê pensa em desistir da apresentação, mas Guto a apoia. Dóris questiona Tato sobre o documento descartado. Roney tem uma ideia para ajudar Guto e Benê. Keyla aconselha Tato a contar a verdade para Dóris. Anderson pede uma nova chance a Tina. Ellen termina a prova, e Bóris e Malu se surpreendem. Tato confessa a Dóris sua situação com Aldo, e a diretora promete ajudar o rapaz. Clara descobre que Lica gosta de Bóris.

TEMPO DE AMAR

No Rio, o Conselheiro se lamenta por ter que deixar a casa de Celeste Hermínia e voltar para sua esposa Odete. Lucinda relembra o término de seu noivado com Maurício e afirma que reatará com ele. Alzira reclama da quantidade de dinheiro gasto por Bernardo. Celina sonha com Vicente. Em Morros Verdes, Maria Vitória teme pela segurança de Inácio. Henriqueta se anima com a encomenda de doces para uma festa da igreja, e Inácio decide ajudar a tia. Inácio conta para Maria Vitória sobre seu desentendimento com Fernão. Henriqueta recebe os mantimentos para a confecção dos doces para a festa. Maria Vitória experimenta o vestido para sua festa. Inácio desenha Maria Vitória. Chega o dia da festa de aniversário de Maria Vitória. Delfina reclama por ter que cumprimentar os convidados da festa. José Augusto presenteia Maria Vitória com uma joia de família. Fernão e Inácio chegam juntos à festa. Fernão pede Maria Vitória em casamento.

PEGA PEGA

Júlio deixa claro a Antônia que sua questão é com a Justiça. Lourenço confessa a Luiza que nunca a esqueceu. Sabine não gosta de ver Dom na cozinha com Madalena. Agnaldo entra em desespero ao ver que acabou “entregando” Sandra Helena para Domênico. Nelito percebe que Antônia ainda gosta de Júlio. Dom vai embora da casa de Lígia ao ver Sabine sendo hostil com Madalena. Júlio avisa a Malagueta que Antônia suspeita de Sandra Helena. Eric coloca Athaíde e Pedrinho frente a frente para fazer o marido de Lígia contar o que sabe sobre o acidente de Mirella. Sabine pede a Malagueta que leve um contrato para Lourenço assinar. Sabine examina as provas do acidente de Mirella na gaveta de Malagueta.

A FORÇA DO QUERER

Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga para Aurora, e Caio e policiais monitoram a conversa das duas. Ruy cobra explicações de Edinalva e vai à casa de Nazaré esperar por Zeca. Irene perde o bebê, mas afirma a Mira que fingirá seguir com a gravidez. Joyce pede que Simone acompanhe Ivan a uma consulta médica. Irene provoca Joyce e Eugênio. Abel enfrenta Ruy, e Jeiza intervém na situação. Ritinha manipula Zu e Ruy, que se revolta ainda mais contra Zeca. Nazaré conta para Zeca que Ruy o procurou. Rubinho liga para Bibi e combina sua fuga. Caio e Selma descobrem de onde Bibi ligou para Aurora. Ivan conta a Nonato que investigará seu estado de saúde. Bibi exige que Silvana a ajude em sua fuga. O carro de Silvana é parado pela polícia.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Instruída pelo advogado, Frida diz aos diretores do hospital que a enfermeira a maltratada e mantém dopada, além de tentar extorquir dinheiro. Liberdade fica surpresa com as declarações de Frida e promete vingança. O advogado de Frida procura Maciel, diz que sabe de tudo e que é conveniente que confie nele. Frida sai do hospital psiquiátrico e vai até a casa de Ana Cristina. Ao chegar lá encontra Otávio, diz que levará seu filho e que o acusará de ter pago a enfermeira para que a maltratasse. Otávio coloca seu advogado a par da situação e este o aconselha a ter muita cautela, pois com o que aconteceu Frida pode pleitear toda a fortuna dos Vila Real e a guarda de seu filho. Maciel visita a enfermeira na cadeia para pedir que não diga nada sobre o caso e promete tomar providência para que ela saia da cadeia o mais rápido possível. Liberdade diz ao Maciel que ele precisa devolver João Manuel à mãe para que o menino possa ser tratado, caso contrário, poderá morrer. Maciel diz a Frida que precisam planejar o que farão para se livrar de Ana Cristina e dos Vila Real. Maciel diz também que a primeira da lista será dona Josefa. Otávio, desesperado pelo desaparecimento de João Manuel, vai até uma emissora de rádio para pedir ajuda. O estado de João Manuel se agrava e Maciel se desespera.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Amélia mente para Fernanda ao dizer que seu trabalho no banco é de assistente pessoal da dona. Marisa diz ao filho que jamais o expulsaria de casa por namorar com Fernanda, mesmo com tudo que Luiz diz sobre ela. Carlos proíbe Isabela de voltar a procurar Fernanda por que ela não é a culpada pela separação. Fernanda agradece Felipe por ir lhe entregar o cheque por ter ganhado o processo mas diz que não poderão sair para comemorar por que vai se encontrar com Carlos. Andréia mente para Luiz e afirma que não comentou nada com Isabela sobre o relacionamento deles. Marisa, na tentativa de separar o filho de Fernanda, pede a ele que vá para a Espanha em seu lugar. Luiz promete a Andréia que ficarão juntos todo o tempo que Marisa estiver na Espanha, o que ele não sabe é que Carlos vai no lugar da mãe. Mariana suborna o detetive contratado por Luiz Monteiro para que Amélia e Pedro não sejam encontrados. Fernanda fica muito triste quando o Sr. Fernando a chama de golpista e a expulsa de sua casa. Ao perceber o quanto Carlos e Fernanda se amam, Marisa se questiona se está agindo certo ao tentar separá-los. Isabela se desentende com Andréia e ameaça contar toda a verdade para Marisa. Fernanda consegue conversar com Marisa. Pedro diz a Amélia que Fernanda saiu mais cedo por que teve prova, mas percebe que a filha mentiu quando irmã Rosario chega procurando por ela.

CARINHA DE ANJO

Gustavo muda o visual para o casamento da prima e Cristóvão comenta que Cecília irá gostar do novo corte de cabelo. Em casa, Gustavo recebe os pais de Luzia e fica feliz ao saber a ajuda que Dulce Maria fez ao casal. Silvana e Verônica decidem se ajudar para conquistar seus amados, porém sem fazer maldades. Cecília diz que Gustavo ficou mais jovem e bonito com o novo cabelo. Emílio vai com Dulce, Gustavo e Cecília para a praia.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra está espantada diante de Laurinda, que está incomodada. Severo não aprova o casamento de Brione com Gonzalo e os dois discutem. Otoniel observa um mapa, onde Mistral localiza as regiões importantes. Otoniel diz a Mistral que talvez uma aliança com a região de Cabúri marque o início de uma nova história para Belaventura. Severo entra e encontra Leocádia e Marion, ainda às voltas com os dois pedaços de mapa rasgados, um deles queimado. Severo diz que Pietra vai revelar a ele tudo o que sabe. Polentina pergunta a Dumas se ele já escolheu as cantigas para declamar no sarau.Pietra conversa com Laurinda sobre seu desapontamento com Enrico. Marion cobra explicações de Brione por ter fugido de casa. Quixote está atônito diante de Matriona que quer que ele conte a verdade sobre a origem do bebê que foi entregue a eles. Ariela escuta tudo atrás da porta. Joniel encara Gonzalo com raiva e diz que ele não pode aceitar se aliar a Jacques. Gonzalo diz a Joniel que pode ser nomeado como cavaleiro por Jacques. Pietra conversa com Laurinda e acha que deve ficar sozinha e esquecer Enrico. Severo entra no local e manda Laurinda voltar para a ala dos criados porque tem muito a conversar com Pietra. Falstaff vai até o palácio falar com Otoniel que o reprova. Selena está tímida diante de Enrico e diz que ficou envergonhada pelo beijo. Severo não acredita no que Pietra diz sobre o que fez para abrir a caixa e bate na mesa, com raiva. Severo faz um carinho no rosto de Pietra e diz que agora é seu dono e que pode transformá-la em uma mulher muito poderosa. Marion está por ali, sem ser vista. Bartolion está distraído mexendo em vários rolinhos e papiros que coloca sobre a mesa. De repente, alguém coloca um saco de pano na cabeça de Bartolion.

O RICO E LAZARO

Shag-Shag e Hurzabum se abraçam emocionados. Hurzabum pergunta porque a mãe não o procurou antes e ela diz que tinha medo de estragar a felicidade do filho. Hurzabum diz que a única coisa que o impedia de ser feliz por completo era a ausência dela. Nitócris fica enfurecida diante de Evil-Merodaque, que diz que Belsazar deve ficar mais um tempo exilado. Nabonido tenta acalmá-la. Ravina e Zadoque estão indignados com as acusações de Fassur, que avisa estar noivo de Elga. Malca e Zelfa falam sobre Zac e Joana. Deborah conversa com Ilana e fala do encontro com a mendiga. Zelfa aconselha Malca a amar a si mesma. Shag-Shag e Hurzabum conversam na Casa da Lua. Shag-Shag conta que conheceu Deborah e ela é uma criança encantadora. Hurzabum conta que ela foi adotada depois que o filho deles nasceu morto. A adivinha diz sentir muito. Darice se intromete e diz que o que importa são os laços que se criam, não o sangue. Shag-Shag olha desconfiada e Darice disfarça. Nitócris está arrasada com a decisão de Evil-Merodaque. Shag-Shag pede desculpas ao filho por tudo que disse antes de partir. Hurzabum conta a mãe que tocou para o rei enquanto ele estava como bicho, pois apenas sua flauta o acalmava. Shag-Shag diz que sente orgulho do filho. Ele diz que se afeiçoou ao rei, e até notou que eles tinham pintas no mesmo lugar.

