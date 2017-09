Amigos fazem Corrente Solidária para arrecadar fundos de custeio da cirurgia de urgência “Ratão”

O pai de um dos integrantes da Invernada Mirim do CTG Cultivando a Tradição, José Valdenor dos Santos (Ratão), está com problemas de saúde e precisa passar por procedimento cirúrgico com urgência.

Aguardava vaga na fila do SUS, mas devido à gravidade agendou o procedimento com médico particular em Santa Fé (SP) para o dia 30/09. Terá que desembolsar R$ 9 mil. Os amigos estão fazendo uma “corrente solidária” para arrecadar fundos. Quem tiver condições de ajudar Ratão poderá depositar qualquer valor na conta bancária abaixo: (Foto / Arquivo Pessoal)

Banco Bradesco

Agência: 2457-0

C/poupança: 1001477-5

Jorgina dos Santos

