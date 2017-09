Administração Municipal inova e cria novo método para retirada de editais de licitação

Com o objetivo de dar mais transparência às inúmeras contratações realizadas nas mais diferentes áreas da Administração Pública, o Poder Executivo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças acaba de lançar um novo método para retirada de editais de licitação.

Segundo o secretário de Administração e Finanças, Paulo Renato Andriani, o novo método é uma ferramenta de grande importância para quem cuida dos processos licitatórios e mais ainda para quem deles participa, no caso, as empresas interessadas em se tornarem fornecedoras ou serem prestadoras de serviços.

Conforme a pregoeira do Departamento de Licitações Tamires Paulina, a partir desta semana, todos os interessados em participar de pregões da Administração Municipal devem acessar o site institucional do município: www.costarica.ms.gov.br e clicar na aba Licitações e Contratos – Editais de Licitação. “Ao baixar o edital irá aparecer uma tela para preencher os dados do solicitante, depois de inserida todas as informações necessárias, o arquivo será baixado no dispositivo eletrônico”, explica.

A presidente da Licitação Karyne Lourraine complementa que esse novo método irá colaborar tanto com a empresa interessada em prestar serviços ao município, quando ao Departamento Licitações. “O desafio é, além de comprar bem, gerenciar melhor o patrimônio municipal”, concluiu.

Foto: Arquivo – ASSECOM/PMCR

