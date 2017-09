TV CHAPADÃO: Prefeito João Carlos Krug acompanha andamento de obras de drenagem e pavimentação asfáltica

Está em destaque na TV CHAPADÃO o acompanhamento do Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, em importantes obras que estão sendo realizadas no município pela Prefeitura de Chapadão do Sul.

Em destaques no vídeo estão: a drenagem da Av. Minas Gerais e da Av. Santa Catarina, além da pavimentação asfáltica que acontece em ritmo acelerado, cumprindo o cronograma previsto pela secretária de Obras.

Além do Prefeito, estava o secretário de Obras Ivanor Zorzo e o secretário adjunto de Infraestrutura Ricardo Bannak.

Além das vias próximas a ASPUMCS que já receberam pavimentação total de 5.432m², entre as ruas: Coqueiros, Margaridas, Tulipas, Azaleia e Flores do Campo e foram inauguradas na última terça-feira, 19, a pavimentação continua na Av. Tocantins, Rua Pará, Rua Santo Augusto, Rua Azaleia e Rua Tramandaí.

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Obras continua realizando a pavimentação asfáltica em diversas ruas do Parque União, atendendo o anseio e a demanda dos munícipes sul-chapadenses.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a secretária de obras e todos os servidores que estão realizando o trabalho dentro do prazo previsto.

