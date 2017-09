Senar/MS traz a Figueirão o Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural

O Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura de Figueirão realizarão, na segunda quinzena do mês de novembro, o evento Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, que visa gerar oportunidade de educação para a promoção da saúde e prevenção de doenças de homens e mulheres do meio rural, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida.

O programa traz médicos urologistas para dar consulta gratuita para a população, quando também serão realizados exames oncológicos, preventivo, incontinência urinária, PSA, toque retal, tipagem sanguínea, vacinação geral, entre outros.

Na reunião com o prefeito Rogério Rosalin, o presidente do Sindicato Rural, Gilmar Siqueira, o secretário de Assistência Social, Beugmar Ferreira, o coordenador local da Agraer, Fernando Fernandes, o mobilizador do Sindicato, José Ferreira, e os técnicos do Senar Terezinha Cândido – Coordenadora Nacional, Pauline Cury – Coordenadora do Programa e Ronaldo Gibin, realizada no Sindicato Rural na tarde de ontem (25), foram acertados vários detalhes.

Este evento deverá coincidir com o Dia da Cidadania 2017, que a prefeitura fará realizar no mês de novembro, para atender toda a população com emissão de documentos e atendimentos de órgãos estaduais aqui em Figueirão.