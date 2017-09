Professores e funcionários de creches municipais recebem treinamento sobre primeiros socorros

Na noite desta segunda-feira, 25, professores e funcionários de todas creches municipais participaram de um treinamento sobre primeiros socorros no Conviver. A ação foi desenvolvida pela Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Educação.

A Palestra foi ministrada peloo membro da Cruz Vermelha, Gabriel Schultz, que abordou de forma prática e teórica ações de primeiros socorros, além de falar sobre a importância de um primeiro atendimento em casos de emergência. Os professores e funcionários presentes puderam sanar dúvidas sobre o assunto.

Além dos professores, estiveram presentes: secretário de Educação Guerino Perius, secretária adjunta de Educação Maria Balbino e secretário adjunto de Administração Alceu Borgmann.

Essa ação, colabora integralmente para efetivo funcionamento das creches municipais, trazendo em conta o aumento do número de crianças com necessidades especiais de saúde e condições crônicas, que frequentam as escolas. Além disso, reforça a importância de todas escolas e creches terem em sua enfermaria materiais de primeiros socorros, com profissionais que tenham o treinamento adequado para estas situações.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza todos os envolvidos nesta importante ação educacional em Chapadão do Sul e agradece a disponibilidade da Cruz Vermelha em atender essa demanda municipal.

