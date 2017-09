Prefeitura está implantando novos serviços online. Sistemas estão temporariamente fora do ar

A Prefeitura de Chapadão do Sul está promovendo mudanças em todos os serviços online oferecidos aos contribuintes. As mudanças no sistema estão sendo feitas gradativamente e buscam melhorar ainda mais a qualidade dos serviços, contudo alguns sistemas estão temporariamente fora do ar.

A Secretaria de Finanças e Planejamento informou que o novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica – NFE já está em funcionamento e agora as mudanças estão sendo feitas nos demais serviços como emissão de guias, consulta de débitos, portal da transparência e E-CIC. Os novos sistemas operacionais estão sendo implantados conforme contratação pública 595 e 596/2017.

A Administração Municipal pede a compreensão dos contribuintes e ressalta que está promovendo todos os esforços para ter o melhor serviço público online disponível.

A Prefeitura disponibiliza telefones para dúvidas e orientações.

Ouvidoria Municipal –0800 647 0162

Departamento de Cadastro – 3562 – 5621 / 3562 – 5627.

Contabilidade – 3562 – 5614

Departamento de Licitação – 3562 – 5638 / 3562 – 5642.

Auditoria Municipal – 3562 – 5668 / 3562 – 5611.

