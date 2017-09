Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Um relacionamento conseguido de uma maneira mais racional é a sua grande chance de que tudo acabe ficando do modo que você gosta. Controle-se em todos os sentidos. Prenúncios de lucros reais em negócios que digam respeito ao luxo ou a algo que esteja ligado a sua própria vaidade.

TOURO – Dia em que se não precaver, facilmente poderá se ver envolvido em escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito. Êxito social e tranquilidade na vida romântica.

GÊMEOS – Talvez você tenha de fazer uma viagem inesperada, mas não se preocupe, pois os resultados serão excelentes. Amanhã estará sob melhor fluxo astral aos assuntos do coração e financeiros. Sucesso social. Indicações de muita atividade neste dia.

CÂNCER – Muito bom dia para tratar de assuntos e negócios relacionados com escritas. Lucros pelo esforço profissional e êxito social, também se apresentarão. Você será bem sucedido em divertimentos, jogos e em práticas esportivas. Sucesso para os artistas, funcionários, e viajantes deste signo.

LEÃO – Não permita que o esgotamento físico ou as emoções fortes, tirem suas energias. O melhor que poderá fazer agora será buscar a companhia de pessoas amigas. Você está sob uma forte influência da família e isto poderá beneficiá-lo.

VIRGEM – Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas importantes, tudo poderá acabar bem neste dia. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado com problemas de dinheiro ou crédito. O fluxo astral o favorece nas amizades e na vida familiar.

LIBRA – Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que pretende. Adote uma posição precavida, evitando compromissos além dos que possa cumprir. Os seus sentimentos hoje começam a fluir de um modo mais tranquilo e isso vai ajudá-lo a resolver os seus problemas emocionais.

ESCORPIÃO – Hoje será duplamente beneficiado no plano social, pois terá as melhores influências. Uma boa notícia o deixará muito contente. Procure dizer tudo o que sente, mas ao mesmo tempo, procurando descobrir o que passa pela cabeça dessa pessoa.

SAGITÁRIO – Grandes chances de ascensão e brilho artístico. Aproveite as próximas horas para manifestar seus pensamentos relacionados com as pessoas que lhe querem bem. O trabalho de transformar os seus sonhos em realidade, precisam passar por vários estágios.

CAPRICÓRNIO – Dia em que poderá solicitar a colaboração de amigos. Muito bom para tratar da documentação de alguma associação. Acabando as suas preocupações, você pode parar e pensar um pouco melhor, e perceber a dimensão das dificuldades.

AQUÁRIO – Dia dos mais indicados para tratar de assuntos de seu máximo interesse pessoal, principalmente os referentes ao aprimoramento de sua personalidade. Favorável, também, às transações de imóveis em geral. A intuição está clara para todos os assuntos comerciais e financeiros.

PEIXES – Neste dia, tudo que realizar lhe trará êxito e satisfação principalmente o que está relacionado com as comunicações de um modo geral. O dia propicia maior felicidade para a mulher deste signo. Êxito em assuntos com autoridades, civis, militares e eclesiásticas.

