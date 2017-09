Fundação Chapadão repassa sementes de milho para Paraiso das Águas e Chapadão do Sul.

Anualmente a Fundação Chapadão repassa as secretarias municipais de desenvolvimento econômico e agricultura sementes de milho, as quais por sua vez distribui aos pequenos produtores da região, em especial os ligado a agricultura familiar.

Para o início desta safra de milho a pesquisa da Fundação Chapadão tem que adquirir ou mesmo ganhar junto as empresas, as sementes necessárias para implantação dos trabalhos de pesquisa que serão efetivados na cultura do milho, ao final da safra as sementes que sobram, porém com bom potencial de vigor e germinação, são repassadas as secretarias municipais e estas por sua vez faz chegar aos pequenos produtores dos assentamentos Aroeira e Mateira. Evidentemente que é pouca quantidade de semente, porém o suficiente que possa atender os mais necessitados afirma o diretor da Fundação Chapadão Edson Borges.

