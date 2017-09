Figueirão : Prefeito Rogério Rosalin fala sobre o Projeto Carne de Zebu que será lançado neste dia 29

O Município de Figueirão é hoje referência estadual e nacional na produção de gado de corte, principalmente do gado Nelore. Na busca de diversificação de raça, a administração do prefeito Rogério Rosalin, realiza neste final de semana o projeto “ Figueirão Rural – Campo Forte”, com destaque para o lançamento do projeto ‘Carne de Zebu’.

O programa foi apresentado ao presidente da República Michel Temer, que deu total apoio para o prefeito Rogério Rosalin, inclusive determinou ao Ministro Blairo, para apoiar a iniciativa do prefeito e pecuaristas do município e região.

O prefeito Rosalin, falou a nossa reportagem, sobre a importância do projeto ‘Carne de Zebu’, para o seu município, onde salientou que é um projeto da ABCZ, que é a maior associação de criação de gado do mundo, com mais de 130 mil associados.

Com relação ao projeto, o prefeito Rogério Rosalin afirmou, que se trata de buscar os melhores touros no mercado com as melhores avaliações, utilizar esses rebanhos em grandes escalas, ou seja, em rebanho de no mínimo de 250 vacas, onde será testado toda a genética destes touros em bezerras, até virar a carne no prato, ou seja será feito um acompanhamento através de estudo técnico, cientifico, para provar realmente que a carne do Zebu, também possui a carne de qualidade.

Sobre a carne de qualidade Zebu, Rogério Rosalin afirmou, que quando se fala em carne de qualidade não é só uma raça predominante, ou seja, não é que a raça A seja melhor que B ou a C, mais sim, o sistema de criação de cada uma delas.

Profundo conhecedor deste ramo, o prefeito Rogério Rosalin, ressalta que um dos principais fatores que alavancou o mercado da carne, foi o grande marketing desenvolvida pela associação dos criadores da raça Angus, que fez com que a sua carne fosse conhecida mundialmente. Percebendo isso, a ABCZ, resolveu também investir no Marketing e deu início ao projeto, apoiando os criadores, ou seja, fazendo acordos comerciais e promovendo mais a raça, com esse projeto extremamente ambicioso e talvez seja o mais importante da ABCZ e que escolheu Figueirão, para iniciar e lançar esse projeto. “Isso nos orgulho muito, isso demonstra toda a nossa credibilidade e demonstra que a nossa região atende a todos os requisitos quando se fala em “ Carne de Qualidade”. Finalizou o prefeito Rogério Rosalin.

Em Figueirão há uma propriedade rural, que estará iniciando o projeto da Carne do Zebu, com a presença do presidente da ABCZ – Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges.

Veja a programação do Figueirão Rural em comemoração ao aniversário do município:

No dia 29, produtores de Figueirão e região poderão acompanhar a partir das 14h, a Feira de Touros Pró-genética e o início do 3º Simpósio do Leite com o tema “Como ganhar dinheiro com leite” com palestra sobre genética, manejo e rentabilidade no gado leiteiro. No mesmo dia às 17hs00, será realizado o lançamento do programa ‘Produzir mais 2’.

Dia 30 de setembro, sábado, a programação tem início logo cedo. Às 07hs00 começa a feira de touros Pró-genética.

Ás 10hs00, a palestra com o Senador Ronaldo Caiado, defensor do setor produtivo, com o tema “Perspectiva do Agronegócio Brasileiro” seguido de Abelardo Lupion, que colocará em debate a “Pecuária Profissional X Carne de Qualidade”, através do Circuito da Pecuária da Famasul.

O lançamento do Projeto Carne Zebu, que contará com a presença de diversas autoridades está previsto para as 11hs20, tendo como palestrante Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, Pecuarista e Presidente da ABCZ.

O Embaixador do Bezerro de Qualidade, Rubinho Catenacci, juntamente com Adaldio Castilho e Antônio Ricardo Sechs apresentarão um case de sucesso na pecuária de corte.

A partir das 12hs00, acontece a apresentação de cortes especiais de carne, com direito a degustação, ficará a cargo de Roberto Sebá do “The Butcher”,

A programação do será encerrada com o Leilão de Criadores de Figueirão e região, que oferecerá animais para cria, recria e engorda, e tem inicio as 14h.

Comentários