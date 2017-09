Costa Rica: Autoridades municipais prestigiam entrega de viatura doada por grupo de fazendeiros

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado do presidente da Câmara de Costa Rica – MS, vereador Lucas Lázaro Gerolomo, participou na noite da última quinta-feira, 21 de setembro de 2017, na sede da Fazenda Planalto / SLC Agrícola da cerimônia de entrega de uma camionete Toyota Hilux para o GTO – Grupo Tático Operacional.

O veículo 0 km, orçado em R$ 200 mil, foi adquirido com recursos de fazendeiros e empresários e doado ao Conseg – Conselho de Segurança de Costa Rica – que repassou ao GTO para realizar atendimento repressivo e ostensivo na zona rural e urbana da cidade.

Ao fazer uso da palavra, o presidente do Conseg, José Alcides Simplício, falou sobre o trabalho em conjunto que o Governo Municipal e a sociedade civil organizada realizam pela Segurança Pública de Costa Rica.

“A área de segurança é responsabilidade do Estado e sabemos que infelizmente o mesmo não consegue atender as demandas, sendo assim, a gestão de Costa Rica juntamente com Conseg e a sociedade fazem um trabalho em conjunto para combater o índice de violência na área urbana e rural do município”, frisou Simplício.

O prefeito Waldeli por sua vez complementou que as Forças Policiais de Costa Rica contam com policiais comprometidos, além de terem respaldo do Governo Municipal que realiza repasses mensais ao Conseg, bem como cede 10 servidores ao Estado para fazer um serviço interno dentro dos órgãos.

O ato de entrega contou ainda com a presença do delegado de Polícia Civil Alexandro Mendes de Araújo, do comandante da PM – Polícia Militar – Esteban Palácios, do comandante da PMA – Polícia Militar Ambiental – Marcílio Dias, do major do Corpo de Bombeiros Aldinei Peres da Silva, do presidente da ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica, Anderson Dias, gerentes e funcionários das fazendas da região, bem como empresários.

Foto: Igor Santana – ASSECOM/PMCR

