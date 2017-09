Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Dóris e Bóris explicam a Ellen que ela precisará de uma nota mínima para ser aprovada para a bolsa de estudos. Benê decide ajudar Ellen a estudar. Lica confronta Edgar. Fio fica magoado por Ellen não ter lhe contado sobre a prova para a bolsa. Dóris exige que Tato entregue um comunicado a Aldo, e ele teme que a diretora descubra que falsificou a assinatura do pai. Keyla permite que K1 a ajude na Balada Cultural. Jota e Fio ajudam Ellen a estudar. Malu prepara as questões da prova de Ellen. Anderson, Tina, Keyla, Lica e Benê apoiam Ellen, que teme não se sair bem na prova. Começa o teste de Ellen para ganhar a bolsa de estudos.

TEMPO DE AMAR

Na procissão em Morros Verdes, Portugal, Fernão percebe a troca de sorrisos entre Inácio e Maria Vitória. Delfina faz insinuações sobre Maria Vitória para Fernão. Inácio e Maria Vitória se apresentam. Fernão se diverte na taberna com amigos. No Rio de Janeiro, Celeste Hermínia faz uma festa em sua casa. Reinaldo lamenta o estado de sua filha Lucinda para Bernardo. Tiana se assusta ao ver o espelho quebrado por Lucinda. Em Morros Verdes, Inácio confessa a Henriqueta seu encantamento por Maria Vitória. Maria Vitória encontra uma antiga foto e acaba discutindo com o pai. José Augusto repreende Delfina por exigir que ele reconheça Tereza como sua filha. Maria Vitória e Inácio se beijam e ela o convida para sua festa de aniversário. Fernão comenta com Delfina a sua desconfiança com Maria Vitória. José Augusto observa a filha no túmulo de Mafalda. Moniz tenta conversar com José Augusto sobre o noivado de Fernão e Maria Vitória. Maria Vitória leva um presente para Inácio, e Fernão ataca o rapaz. No Rio, o Conselheiro dá uma joia para Celeste Hermínia, e Alzira reage com despeito.

PEGA PEGA

Maria Pia teme que Malagueta destrua Eric. Malagueta enfrenta Dom ao ser questionado sobre sua relação com Sabine. Sabine diz a Adílson que investirá em um negócio para ele. Orestes informa a Eric e Domênico que Dona Marieta nunca deu presentes caros para Sandra Helena. Domênico conta para Antônia que Sandra Helena é suspeita do roubo do Carioca Palace. Pedrinho convida Rúbia para ir ao jantar na casa de Lígia. Lourenço surpreende os convidados do jantar em sua homenagem ao chegar acompanhado de Sandra Helena. Rúbia estranha a forma agressiva como Pedrinho trata Arlete. Eric desconfia de Athaíde. Domênico blefa e diz a Agnaldo que já sabe da participação de Sandra Helena no roubo do Carioca Palace. Antônia confronta Júlio.

A FORÇA DO QUERER

Aurora se desespera ao descobrir que Bibi foi ao encontro de Rubinho. Caio e Selma avisam a Jeiza que conseguiram a localização da casa do bandido. Rubinho namora Carine. Bibi confronta Rubinho. Ritinha afirma a Ruy que não aceitará andar com seguranças. Heleninha questiona os métodos de Elvira para recuperar suas joias. Irene se prepara para o encontro com Elvira. Ivan sente-se mal, e Joyce culpa as injeções de hormônio. Irene cai na armadilha de Elvira. A polícia invade o Morro do Beco. Jeiza e Bibi trocam tiros. Irene consegue escapar do tiroteio, mas tem um sangramento e é levada para o hospital. Aurora implora ajuda a Caio. Jeiza rende Sabiá, mas Bibi e Rubinho conseguem fugir. Zeca e Ruy se enfrentam, e Ruy descobre fotos do filho no celular do rival. Dantas questiona Silvana sobre o desparecimento do cheque da empresa, e Simone ouve. Bibi procura Silvana.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

O segurança flagra Frida na piscina e ameaça chamar a polícia. Ela foge levando os meninos. Maciel chega ao apartamento e encontra os meninos ensopados. O tenente Almeida diz a Otávio que a mulher que está com os meninos tinha a intenção de afogá-los. Maciel pede a Liberdade que medique os meninos, pois estão com febre alta e não quer se arriscar a levá-los ao hospital e terminar na cadeia. A enfermeira diz que fará o possível, mas se a febre não ceder e os meninos não forem socorridos a tempo eles poderão morrer. Maciel telefona para Otávio Vila Real para dar as instruções do resgate. Otávio e Ana Cristina chegam ao local indicado pelo “sequestrador”, mas só encontram o Fernandinho. Liberdade diz ao Maciel que João Manuel está muito grave. O tenente Almeida pergunta ao Fernandinho se o palhacinho gritava e batia neles. O menino diz que o palhacinho era muito bom, mas que a boneca era muito má porque tentou afogá-los. Ele comenta também que João Manuel achou a voz da boneca parecida com a de alguém que conhecia.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Fernanda fica furiosa com Camila e Carlos tenta acalmar os ânimos. Felipe diz a Amélia e Pedro que em seis meses estarão divorciados. Marisa e Pedro conversam sobre o relacionamento de Carlos e Fernanda quando são interrompidos por Rosário. Amélia critica Felipe por ter convencido Fernanda a processar Luiz Monteiro e pede a ele que não comente nada com Pedro. Marisa diz a Rosário que Fernanda já lhe causou muitos problemas e não vai permitir que namore seu filho. Felipe fica intrigado com a preocupação de Amélia e decide investigar por que tem tanto medo de Luiz Monteiro. Luiz diz ao Sr. Fernando que Fernanda é uma golpista e tem certeza de que não pode ser filha de Amélia e promete a ele que vai encontrar sua neta. Fernanda conta para Carlos que Isabela foi procurá-la. Fernando diz a Luiz que destruiu todas as fotos da filha e que se arrepende de não ter matado o homem que a engravidou. Mariana pede o divórcio a Hernani. Pedro conta a Fernanda que esteve conversando com Marisa sobre seu relacionamento com Carlos e diz a ela que o amor vence qualquer barreira. Marisa pergunta ao filho por que trocou Isabela pela filha do jardineiro. Carlos chama a mãe de mesquinha por discriminar sua namorada por sua condição social. Isabela pede ajuda de Luiz para se vingar de Fernanda e em troca promete não contar a Marisa que ele e Andréia são amantes. Isabela diz que está disposta a qualquer coisa para conseguir que Carlos volte para ela. Luiz sugere que invente uma gravidez. Fernanda se empenha nos estudos para poder frequentar a melhor faculdade de música.

CARINHA DE ANJO

Resumo não liberado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Resumo não liberado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Laurinda está surpresa ao ver o beijo de Enrico e Selena. Enrico afasta Selena que se desculpa. Pietra está tensa diante de Marion, que entrega a cuia para ela. Fernão observa, tenso. Fernão e Pietra tomam da fusão e Marion observa. Marion percebe que não acontece nada e bebe também. Páris agradece Accalon pelas descobertas. Merlino conversa com Cedric e diz que há desconfianças do rei a seu respeito. Otoniel diz a Mistral que irá enviar um mensageiro ao condado para buscar informações sobre Selena. Fernão e Marion estão desacordados debruçados na mesa. Pietra abre o olho, conferindo se os dois dormem. Pietra encaixa o pingente na caixa e consegue abrir e retira uma pequena caderneta. Ela abre a caderneta e se surpreende ao ler. Marion desperta e Pietra disfarça que está dormindo. Marion vê a caixa aberta. Accalon revela a Enrico que Pietra conseguiu reproduzir o antídoto que salvou Lizabeta e Enrico conclui que isso a transformaria em alguém do interesse da Ordem Pura. Pietra disfarça acordar e Marion mostra os pergaminhos à ela. Brione se despede de Matriona, Tácitus, Daros e Gregor. Fernão desperta e pergunta da caixa pra Pietra. Pietra diz que a caixa está com Marion e não sabe o que tem nela. Páris conversa com Quixote sobre as descobertas de Accalon sobre os raptos na Vila e teme que seu futuro esteja comprometido e seu casamento com Carmona não aconteça, pois não sabe se sua esposa está viva ou morta. Leocádia descobre o plano de Pietra e rasga a carta. Brione volta ao castelo Valedo e pede desculpas a Severo. Leocádia acusa Marion de roubar o conteúdo da caixa. Leocádia puxa o mapa que estava na caderneta da mão de Marion e acaba rasgando o pergaminho. Laurinda diz à Pietra que não entregou a carta para Enrico porque ele estava beijando outra mulher.

O RICO E LAZARO

Na casa de Ravina, todos comemoram sua volta. Joana diz que só casa com Asher quando ele se livrar da ponta da flecha, e consequentemente de sua sede de vingança. Ravina pergunta o que está acontecendo com a filha e Dana diz que não vai mais se casar. Shag-Shag conversa com Arioque e diz que ainda não tomou coragem de procurar o filho. Larsa segreda algo a Zabaia. Elga aguarda ansiosa pela chegada de Fassur. Dana caminha, triste e pensativa. Todos cansados de esperarem por Fassur, quando ele finalmente chega acompanhado por Oziel. Elga se ilumina. Dana anda na borda do canal. Absalom a vê de longe. Seus pés se desequilibram e ela cai na água. Absalom corre e pula no canal atrás dela. Fassur fala mal de Joana e discute com Zelfa e Zac. Absalom salva Dana. Ela o afasta e diz que tudo é culpa dele. Fassur finalmente consegue pedir a mão de Elga em casamento. Zac acaba concordando. Malca fica triste com as atitudes de Zac. Daniel conversa com Lia e diz estar registrando todas as maravilhas que presenciou. Amitis tem uma visão de Nabucodonosor lhe dando forças. Zac discute com Malca. Nitócris decide falar com Evil-Merodaque sobre a volta de Belsazar. Nebuzaradã e Sammu-Ramat tramam contra Asher e Evil-Merodaque. Beroso realiza a coroação de Evil-Merodaque no templo de Marduk. Ravina manda Absalom se afastar de Dana. Beroso diz desconfiar de Zabaia. Asher se aproxima de Evil-Merodaque e diz que o deseja um reinado próspero e longo. O rei agradece e diz que quanto as acusações contra Nebuzaradã, precisa de provas, mas está de olho nele. Zac chega e Beroso sai com ele da sala do trono. Amitis conversa com Hurzabum sobre o tempo em que o rei permaneceu na floresta. Shag-Shag conversa às escondidas com Deborah, sua neta. Beroso pede para Zac investigar a compra de cerveja da Casa da Lua. Nebuzaradã e Rabe-Sáris provocam Joaquim. Nitócris e Nabonido se aproximam de Evil-Merodaque e a princesa implora pela volta de seu filho Belsazar. Zadoque e Ravina chegam na Sinagoga e se surpreendem ao verem que Fassur organizou nova eleição. Hurzabum se surpreende ao rever Shag-Shag.

