Chapadão do sul 30 anos: Administração Krug preparou 30 dias de programação

A Prefeitura de Chapadão do Sul está preparando uma programação especial para comemorar a data mais importante do município. Em 2017 a cidade comemora 30 anos e para marcar a data especial uma extensa agenda de eventos está sendo programada, e as comemorações já começam neste sábado, dia 30, prosseguindo até o início de novembro. Serão quase 50 eventos nas áreas de cultura, educação, saúde, obras, assistência social, esporte, trânsito e muito mais.

A Administração Municipal já convida toda população para prestigiar os eventos e comemorar os 30 anos de Chapadão do Sul.

Veja abaixo a agenda de eventos:

30 de Setembro – Sábado

– PASSEIO CICLÍSTICO DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

7h – Praça de Eventos

– TORNEIO DE MMA (artes marciais)

19h – Ginásio de Esportes

01 de Outubro – Domingo

– ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO ( de 01 A 05)

02 de Outubro – segunda-feira

– APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS – CEI FLAMBOYANT – 8H

– CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA

9h– Sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer (Av. 4)

03 de Outubro – terça-feira

– Teatro – CEI Sibipiruna – 8h

04 de Outubro – Quarta-feira

– IACO – ENCONTRO DAS ESCOLAS RURAIS

Dia todo – IACO Agrícola (Ribeirão Polo)

-Apresentação Alunos – Cecilia Meireles – 8h

05 de outubro – quinta-feira

– APRESENTAÇÃO ALUNOS – Carlos Drummond de Andrade – 8h

06 de Outubro – Sexta-feira

– APRESENTAÇÃO ALUNOS – CEI SONHO MEU – 8H

– ENCERRAMENTO PROJETO BRINCANDO E RECICLANDO – CEI ESPERANÇA – 14H

– FESTA DE ANIVERSÁRIO DO COLÉGIO CARLOS DRUMOND – 18h – Salão Paroquial

08 de Outubro – Domingo

– 1º GP DE CICLISMO

8h – Av. Onze

09 de Outubro – Segunda-feira

– TARDE CULTURAL

14H – CRAS Parque União

10 de Outubro – Terça-feira

– TARDE CULTURAL – 14H – CRAS Cerrado

11 de Outubro – Quarta-feira

– CERIMÔNIA CÍVICA – 40 ANOS DA CRIAÇÃO DO ESTADO

8h – Praça de Eventos

– MISSA – 40 ANOS DO ESTADO

19h – IGREJA MATRIZ

12 de Outubro – Quinta-feira

DIA DAS CRIANÇAS – BRINQUEDOS – 13H – Praça de Eventos

2a PEDALADA

17h – Praça de Eventos

15 de Outubro – Domingo

CAMPEONATO DE SKATE – 8h às 17h – Praça de Eventos

16 de Outubro – Segunda-feira

SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES – 19h – Câmara Municipal

17 de Outubro – Terça-feira

ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES – 19h – Ginásio de Esportes

18 de Outubro – Quarta-feira

PALESTRA SAÚDE

Treinamento de higiene, manipulação e conservação de alimentos de estabelecimentos (restaurantes, padaria, vendedores ambulantes, açougues e demais manipuladores)

Dia Todo – Câmara Municipal

18 e 19 de Outubro – Quarta e Quinta-feira

I SEMINÁRIO SAÚDE DO TRABALHADOR – DIA 18 ÀS 13H / DIA 19 ÀS 7H – Rodoviária

18 A 22 DE OUTUBRO

– 9ª EXPOFLOR – ORGANIZAÇÃO ROTARY CLUB DE CHAPADÃO DO SUL – FEIRA DO PRODUTOR – 8H ABERTURA (DIA 18)

18 a 20 de Outubro

FEIRA DO LIVRO – Dia Todo – Sindicato Rural

19 de Outubro – Quinta-feira

EXPOSIÇÃO DO PROJETO LEITURA

Casa Amarela

Jogos Matemáticos das Escolas do Campo

Dia Todo – Praça de Eventos

SOLENIDADE DE ENTREGA DE CDI (ALISTADOS E DISPENSADOS)

DESFILE PARA AUTORIDADES

APRESENTAÇÃO DO EXÉRCITO E MILITARES PM

APRESENTAÇÃO DA PATRULHA MIRIM

APRESENTAÇÃO BANDA DO EXÉRCITO E BANDA MUNICIPAL

16h – Praça de Eventos

PALESTRA

Somente para os Reservistas Alistados (classe 99 e todas as classes anteriores) – Palestras sobre o Serviço Militar, as Forças Armadas e a Missão de Paz do Exército Brasileiro no Haiti, e cursos oferecidos pelas Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica)

10h30 e 14h30 – Câmara Municipal

ENCONTRO DA CANÇÃO

(Tema Sul-Mato-Grossense)

18h – Praça de Eventos

20 de Outubro – Sexta-feira

PALESTRA

Orientação farmacêutica direcionada à administração correta de medicamentos

Dia todo – Rodoviária

ENCONTRO DA CANÇÃO GOSPEL

18h – Praça de Eventos

21 de Outubro – Sábado

ESCOLA ABERTA PARA CIDADANIA – CECILIA MEIRELES

8h às 12h – CECILIA MEIRELES

INAUGURAÇÃO E VISITAÇÃO A OBRAS

ENCONTRO DE BANDAS

20h – Praça de Eventos

SHOW – LUIS GOIANO E GIRSEL DA VIOLA

21h – Praça de Eventos

22 de Outubro – Domingo

LAZER NA CIDADE

Brinquedos

DIA TODO – Praça de Eventos

ENCONTRO DE DANÇA

19h – Praça de Eventos

23 de Outubro – Segunda-feira

MISSA DO ANIVERSÁRIO

8h – IGREJA MATRIZ

LAZER NA CIDADE

Brinquedos

Dia todo – Praça de Eventos

APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS

Tema “Chapadão 30 Anos”

15h – Praça de Eventos

SORTEIO DE PRÊMIOS DO IPTU

19h – Praça de Eventos

SHOW DE MAYCON BALBINO

21h – Praça de Eventos

25 de Outubro

DIA DO ODONTÓLOGO

Prevenção de câncer bucal na sala de espera nas unidades de saúde

Dia Todo – Todas as unidades de saúde

ESCOLA ABERTA PARA A CIDADANIA

8h às 13h – CEM Aroeira

26 de Outubro – Quinta-feira

PALESTRA – EMPREENDEDORISMO FEMININO

Associação Comercial e Coordenadoria da Mulher

19h – Conviver

27 de Outubro – Sexta-feira

ESCOLA ABERTA PARA A CIDADANIA

8h às 13h – Pedra Branca

28 de Outubro – Sábado

PALESTRA PARA BENEFICIÁRIOS DO IEL

8h – Conviver

RECITAL DE POESIA

18H – Câmara Municipal

29 de Outubro – Domingo

TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY

DIA TODO – SERC

02 A 05 DE NOVEMBRO

– CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE FUTEBOL SUB-13

ESTÁDIO DA SERC – DIA TODO

