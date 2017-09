Cassilândia: Por 9 a 2 vereadores aprovam o Zonal Azul Estacionamento Rotativo

A maioria dos vereadores de Cassilândia aprovou, na noite desta segunda-feira, 25, o projeto-de-lei do Poder Executivo conhecido como Zona Azul, que passará a cobrar uma taxa para motoristas e motociclistas estacionarem em ruas centrais da cidade, especialmente na Praça São José e entorno.

Votaram a favor: Rodrigo, Wesley, Ulisses, Cotchéa, Rui, Dentinho, Ana Maria, Cássios Clay e Valdecy.

Votaram contra o projeto: Fião e Márcio.

A partir de agora cabe ao prefeito Jair Boni sancionar a decisão majoritária da Câmara para dar início à implantação do Zona Azul de Estacionamento Rotativo no centro da cidade.

A finalidade do Zona Azul é abrir vagas de estacionamento para os consumidores, pois no centro da cidade logo cedo as vagas são ocupadas por comerciantes e funcionários público e do comércio local, deixando os clientes sem vaga.

Corino Rodrigues -Cassilandiaurgente

