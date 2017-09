Vereadores convidam população para reunião com diretoria do Banco Bradesco em Campo Grande, nesta terça-feira

Os vereadores Leonardo Corniani Dias (profº Leonardo/PP) e José Divino Francisco da Silva (Fio do Povo/PSB), convidam comerciantes, empresários, produtores rurais e população em geral para uma importante reunião na sede do Banco Bradesco em Campo Grande (MS), nesta terça-feira, 26 de setembro, às 14h.

O objetivo da reunião é viabilizar a instação de uma agência do Banco Bradesco em Paraíso das Águas. Em reunião anterior, foi solicitado aos vereadores levantamento de alguns dados, que já estão prontos para serem entregues em mãos à diretoria do banco.

O vereador Fio do Povo destacou que com a falta de uma agência bancária na cidade causa dificuldade para a população, que necessitam deslocar 50 Km até a cidade vizinha para realizarem suas movimentações financeiras. O profº Leonardo também ressalta que com a instalação de uma agência bancária instalada no município, haverá uma movimentação significativa que irá beneficiar e muito a população paraisense e que a presença de um grande número de pessoas na reunião, contribuirá para a agilidade da instalação da agência na cidade.

Em Paraíso das Águas há somente uma unidade da cooperativa de crédito Sicredi, uma Lotérica e os correspondentes bancários como: Correios, Banco do Basil e Bradesco.

*Informe Publicitário

Comentários