Sindicato Rural de Chapadão do Sul realizou capacitações em parceria com o Senar/MS

O Primeiro curso realizado foi o de Pães e Salgados, o curso foi ministrado na casa de apoio Cotenec onde 12 acolhidos tiveram oportunidade de conhecerem as técnicas para preparo de vários tipos de pães e salgados fritos e assados por três dias.

Já segundo foi de Analise e Classificação de Grãos (Soja e Milho). O curso foi realizado na Casa do Produtor do Sindicato Rural e teve como parceiros as Fazendas Campo Bom e Kasper.

