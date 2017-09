Semana de comemoração do aniversário de Paraíso das Águas com uma vasta programação

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas está preparando uma grande comemoração para celebrar o aniversário da cidade.

A programação, que começa no dia 28 de setembro, quinta-feira, que iniciará com inaugurações de obras, assinaturas de ordens de serviços, eventos esportivos, apresentação da Banda Municipal de Paraíso das Águas e rodeio que, terá shows e entrada gratuita.

Segue programação de aniversário do município:

Dia 28/09/2017

– A partir das 19 h, abertura da Festividade do Aniversário do Município e início da Festa do Peão.

Dia 29/09/2017:

– A partir das 19 h, Festa do Peão e show com o cantor Leonardo Santana.

Dia 30/09/2017:

– 9h Inauguração da Ampliação do ESF, entrega de Veículo para Secretaria de Saúde, Inauguração da Delegacia de Polícia Civil e assinatura de Ordem de Serviços de Obras;

– A partir das 13h, início da final da Copa de Futsal novos talentos no Ginásio de Esportes.

– 16h, apresentação dos veículos e máquinas da municipalidade;

– A partir das 19h, Festa do Peão e show com o Grupo Canto da Terra;

Dia 01/10/2017:

– 7h, apresentação da Banda Musical, da Capoeira e início do passeio ciclístico, com saída da praça central;

– 19h, Festa do Peão e Show com Luiz Goiano e Girsel da Viola.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários