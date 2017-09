Fundação Chapadão, promove alinhamento de plantio para a próxima safra

Anualmente a Fundação Chapadão promove o treinamento a gerentes de fazendas da região dos Chapadões, para este ano o programa foi dividido em dois módulos um específico a região dos Chapadões e outro a região de solo mais leve (Copper). O pesquisador Rafael Vilela falou sobre a necessidade e importância da adubação e nutrição específica para cada cultivares de soja ou milho, Jefferson Anselmo, focou nas características de cada cultivar, especificando época de plantio, população, ciclo, potencial produtivo e sensibilidade as doenças e nematoides, assim a necessidade de conhecer cada cultivar e dar a cada uma um tratamento especifico para a busca da máxima produtividade diante a característica que cada uma apresenta.

Edson Borges responsável pelo setor de Doenças, alertou que esta safra requer uma atenção especial pois as estratégias do manejo de doenças mudaram, necessitando que cada gerente proceda um monitoramento mais efetivo nas lavouras e ao mesmo tempo trazendo folhas ao laboratório para diagnose das doenças e efetiva ação dos produtos. Alexandra Botelho, responsável pelo setor de nematoides e tratamento de sementes, apresentou resultados efetivos no manejo desta praga que ataca todas as lavouras de soja da região. Germison Tomqueslki, fez referência ao manejo dos insetos do solo, tratamento de sementes específico a cada inseto, bem como na parte aérea da soja e do milho. Anualmente próximo ao fim do vazio sanitário que ocorre dia 15 de setembro os pesquisadores junto aos gerentes das fazendas realizam este alinhamento, com objetivo de trocarem informações no sentido de obterem mais assertividade no sistema produtivo regional. Adriano Loeff presidente da Fundação comentou da importância da abordagem destes temas, principalmente em anos que começam com certa instabilidade de chuva, logo uma conversa franca e aberta faz que que nossa equipe entra mais segura para a próxima safra.

