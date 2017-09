Festividade dos 14 anos de Figueirão inclui feiras, leilões, palestras e lançamento do Projeto ‘Carne de Zebu’

A programação, voltada para o setor produtivo, ocupa dois dos três dias destinados às comemorações.

Com apoio inclusive da Presidência da Republica, conquistado através de recente encontro com o Presidente Michel Temer, em Brasília, o Prefeito Rogério Rosalin, lançará durante as festividades de aniversário de Figueirão, o projeto ‘Carne de Zebu’.

Dentro da programação ‘Figueirão + Rural – Campo Forte’ que acontece nos dias 29 e 30 de setembro acontecerão ainda feiras, palestras e leilões.

No dia 29, produtores de Figueirão e região poderão acompanhar a partir das 14h, a Feira de Touros Pró-genética e o inicio do 3º Simpósio do Leite com o tema “Como ganhar dinheiro com leite” com palestra sobre genética, manejo e rentabilidade no gado leiteiro. No mesmo dia às 17h, será realizado o lançamento do programa ‘Produzir mais 2’.

Dia 30 de setembro, sábado, a programação tem inicio logo cedo. Às 7h começa a feira de touros Pró-genética, e às 10h, a palestra com o Senador Ronaldo Caiado, defensor do setor produtivo, com o tema “Perspectiva do Agronegócio Brasileiro” seguido de Abelardo Lupion, que colocará em debate a “Pecuária Profissional X Carne de Qualidade”, através do Circuito da Pecuária da Famasul.

O lançamento do Projeto Carne Zebu, que contará com a presença de diversas autoridades está previsto para as 11h 20, tendo como palestrante Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, Pecuarista e Presidente da ABCZ.

O Embaixador do Bezerro de Qualidade, Rubinho Catenacci, junto de Adaldio Castilho e Antonio Ricardo Sechs apresentarão um case de sucesso na pecuária de corte.

A apresentação de cortes especiais de carne, com direito a degustação, ficará a cargo de Roberto Sebá do “The Butcher”, a partir das 12h.

A programação do será encerrada com o Leilão de Criadores de Figueirão e região, que oferecerá animais para cria, recria e engorda, e tem inicio as 14h.

Para comemorar os 14 anos de emancipação politica de Figueirão a Prefeitura preparou 3 dias de eventos (29 e 30 de setembro, 1º de outubro) com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, da Famasul/Senar, Sindicato Rural, Fundesporte/Fundação de Cultura/Governo do Estado uma farta programação que inclui além de competição de laço comprido, festa do cupim e da linguiça, shows, inauguração, entrega e lançamento de obras e passeio ciclístico.

Confira a programação completa no site da Prefeitura de Figueirão: http://www.figueirao.ms.gov.br/

*Assecom PMF

