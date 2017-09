Farmácia Confiança e Nova Conquista farão a final da Copa Aniversário de Figueirão de Futsal

Na noite da sexta-feira (22), no Ginásio de Esportes, foram realizadas as partidas semifinais da Copa Aniversário de Figueirão de Futsal, evento promovido pela Prefeitura de Figueirão e que faz parte do calendário festivo do aniversário de 14 anos do município.

Participaram das semifinais quatro equipes, Farmácia Confiança X Juventude e Conveniência Skinão X Nova Conquista.

Com o placar de 8 a 1 a equipe da Farmácia Confiança venceu o primeiro jogo e, com placar de 5 a 2, a equipe do Nova Conquista venceu o segundo jogo. Os jogos foram apitados pela dupla de árbitros Sebastião Fábio e José Aparecido.

O torneio, que começou no dia 4 de setembro, teve oito equipes participantes: Farmácia Confiança, Conveniência Skinão, Figueirense, Sinsemfig, Olímpia, Juventude, Figueirense B e Nova Conquista, todas da cidade.

O jogo final será realizado entre as equipes Farmácia Confiança e Nova Conquista, na sexta-feira, 29 de setembro, às 15:00 hs no Ginásio de Esportes, dentro da programação de aniversário da cidade.