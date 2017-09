Campanha contra raiva vacinou 3419 cães e 308 gatos em Chapadão do Sul no último sábado, 23

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Saúde e o Canil Municipal, informa que a vacinação contra a Raiva obteve um ótimo resultado vacinal na zona urbana, na ação que aconteceu no último sábado, 23.

Na vacinação no ano passado, foram vacinados 3541 animais, entre zona urbana e rural. Já em 2017, somente na zona urbana foram vacinados 3419 cães e 308 gatos, totalizando 3727 animais. Com a vacinação na zona rural que vai iniciar esta semana e continuará até novembro, o município vai superar a meta mais uma vez, que é de vacinar 80% dos cães preconizado pelo Estado, em torno de 3459 cães.

A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece toda população sul-chapadense, que aderiu à campanha, trazendo seus animaizinhos de estimação para vacinar e também parabeniza todos os colaboradores, que ajudaram para que a vacinação ocorresse sendo novamente um sucesso em Chapadão do Sul.



Raiva

A raiva é uma doença contagiosa causada por um vírus que pode ser transmitida para animais (mamíferos) e ao homem, é uma zoonose. A transmissão se dá através do contato com animal infectado, principalmente pela mordedura ou lambida do cão em feridas abertas, arranhões e mucosa. A saliva é o local onde o vírus tem sua maior concentração e pode estar presente até cinco dias antes de manifestar os sintomas. Na zona urbana os cães são os principais transmissores da doença.

*Assecom PMCS

