Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Ótima influência astral ao casamento ou união, ao noivado, namoro, as novas associações e para lucrar em negócios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com rivalidades e inimigos declarados.

TOURO – Momento em que deverá enfrentar alguns obstáculos, em seu lar. Mas se usar de fato a inteligência conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para adquirir a casa própria e para elevar-se no campo profissional.

GÊMEOS – Nesta fase do ano, você terá surpresas agradáveis se entrar em contato com pessoas da sua família. Ascensão prevista durante todo este período. Amor e vida conjugal, favorecidos. A pessoa amada estará disposta a colaborar com você.

CÂNCER – Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. A posição dos astros o favorece em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora. O fluxo favorece as amizades e na vida familiar.

LEÃO – Com tato e inteligência, seu êxito será total, neste período, principalmente no trabalho e na vida social. Período feliz ao casamento e ao noivado e para tratar de seus interesses financeiros. Amizades bem sucedidas.

VIRGEM – Está beneficiado em questões de ordem sentimental, principalmente tratando com pessoas conhecidas. É o seu melhor período do ano. Busque o aprimoramento das suas qualidades.

LIBRA – Um feliz resultado em novas associações, melhor ainda se com pessoas da família. Um pouco de desarmonia em sua vida conjugal, mas com compreensão, tudo acabará bem. Algum mal estar passageiro. Os planos com relação ao futuro deverão ser incrementados, de modo a dar uma direção mais estável.

ESCORPIÃO – Conte agora com a proteção de pessoas amigas. Boas influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos. Cuidado com discussões.

SAGITÁRIO – Os astros deverão trazer as melhores influências possíveis para você. Terá sucesso ao discutir questões com a Justiça ou com o governo e terá inúmeras possibilidades de realizar bons negócios. Momento que terá êxito em lugares de educação e ensino de jovens e crianças.

CAPRICÓRNIO – Período dos mais apropriados para cuidar dos assuntos familiares sociais e pessoais. Receberá proteção inesperada e sua inteligência e capacidade criadora se elevará. Êxito em viagens e no romance.

AQUÁRIO – Fase pouco agradável e com probabilidades de oposição por parte de falsos amigos e até mesmo de parentes. Contudo, aja com otimismo e confiança em si e se sairá muito bem. Cuide da saúde e de seu crédito.

PEIXES – Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do período. Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para o trabalho e o amor. Negativo fluxo para as mudanças de emprego, atividades ou residência.

