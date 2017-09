Dia da Árvore é celebrado com plantio de dezenas de mudas em Costa Rica

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado na última quinta-feira, 21 de setembro de 2017, o Poder Executivo por meio da SEMTMA- Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – e da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento de Costa Rica – MS em parceria com a Escola Lauradaiane promoveu o plantio de dezenas de mudas de árvores nativas às margens do Rio Sucuriú.

Por meio do Projeto “Um Futuro Mais Verde” os alunos do Ensino Infantil e Fundamental, professores e pais das crianças da instituição de ensino, bem como policiais Militares Ambientais, jovens do Projeto Florestinha, representantes da Associação de Pais e Amigos dos Desbravadores e acadêmicos da FECRA – Faculdade de Educação de Costa Rica – plantaram cerca de 80 mudas para celebrar essa importante data.

Conforme o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, “o Governo Municipal é parceiro de projetos que têm como objetivo promover a conscientização ambiental, por meio de estudos sobre arborização e reflorestamento em áreas urbanas”.

A doação das mudas foi feita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento. O gestor da pasta Ailton Martins de Amorim complementa que o principal objetivo da ação foi conscientizar os alunos quanto a respeito da preservação desse bem tão valioso.

Segundo a diretoria das duas instituições de ensino, professora Mestre Evair Gomes Nogueira, a ação especial visa destacar o Dia Nacional da Árvore com ênfase à conscientização e educação ambiental. A educadora destacou que os alunos se empenharam pela atividade.

A professora enfatiza sobre a educação ambiental que acaba por ser repassada pelos participantes. “Nossos alunos têm muito esse olhar pelo meio ambiente e estão aproveitando a atividade com aprendizado e diversão. Entendemos a importância de trabalhar esse tema e seguiremos nesse intuito, pois, além de guardarem isso, eles transmitem aos familiares e pessoas próximas”, concluiu Evair Gomes.

Foto: ASSECOM/PMCR

