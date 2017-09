Aceitação maciça da população, marca carreata de encerramento da Semana Municipal de Transito, em Costa Rica

Uma carreata realizada no final da tarde de sexta-feira, 22 de setembro de 2017, marcou o encerramento das programações da Semana Municipal de Trânsito, em Costa Rica – MS. Com o slogan “Pedestre Sua Mão é o Sinal”, a campanha contou com uma vasta programação, envolvendo a sociedade de uma forma geral, inclusive órgãos públicos, empresários e entidades de classe.

“Nosso foco neste ano foi mobilizar os pedestres de que também são responsáveis pela organização no trânsito, assim como os ciclistas, que precisam respeitar o espaço adequado e demais sinalizações de trânsito”, afirmou a secretária de Educação, professora Me Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral.

Para o prefeito Waldeli dos Santos Rosa “as ações da semana foram muito produtivas e bem aceitas pela população. Estamos com a sensação de dever cumprido. As atividades foram muito positivas”, concluiu ao parabenizar todos os envolvidos na campanha, diretor e indiretamente.

“Estamos trabalhando, todos nós, com esse único objetivo: fazer com que nós possamos ter uma redução nos acidentes que são causados todos os dias no Brasil. Fizemos de tudo para chamar a atenção, levar essa mensagem de conscientização para que todos tenham a responsabilidade com o trânsito”, complementou o diretor do Demutran Deoclécio Paes da Silva.

Por sua vez, o diretor da agência do Detran em Costa Rica, Limiro Paulino, destacou que a campanha foi um sucesso na conscientização de pedestres e condutores por meio das ações realizadas durante toda a semana. Foram ministradas palestras em diversas escolas da cidade, com o intuito de conscientizar de forma educativa os alunos sobre o respeito às normas de trânsito, obtendo a participação de estudantes de várias idades. Além disso, a campanha também contou com um enorme esforço dos veículos de comunicação da cidade.

“Uma campanha de utilidade pública deve ser abraçada por todos, pois vivemos numa comunidade, onde a consciência deve estar alinhada com o bem comum. São estas iniciativas que fazem o mundo melhor, que o transforma para uma sociedade mais digna e mais consciente de sua responsabilidade social”, declarou Limiro Paulino.

A coordenadora do Trânsito em Costa Rica, professora Dulcinea Rosa também fez questão de nominar e agradecer todos os parceiros da campanha: Governo Municipal; Câmara de Vereadores; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal Assistência Social; Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura; Secretaria Municipal Agricultura e Desenvolvimento; SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto; Detran – Departamento Estadual de Trânsito; Demutran – Departamento Municipal de Trânsito; Assessoria de Comunicação; Odebrecht Agroindustrial; Iaco Agrícola; Expresso Nepomuceno; Trans Paraná; Moto Club; Mototaxistas; Trilheiros; Ciclistas – Pedal Extremo; Auto Escolas; ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica; Polícia Civil; Polícia Militar; PMA – Polícia Militar Ambiental; Corpo de Bombeiros; Diretores das emissoras de Rádio; Escolas Municipais; Escolas Estaduais; CEIs – Centros de Educação Infantil; Rotary Club; Maçonaria; Casa da Amizade; Escolas Particulares; FECRA – Faculdade de Educação de costa Rica; UAB – Universidade Aberta do Brasil; UNIGRAN – Centro Universitários da Grande Dourados; Conseg – Conselho de Segurança de Costa Rica; Projeto Florestinha; Igrejas Católica e Evangélica; Grupo Desbravadores, “ não teria sido possível realizar esta campanha sem o empenho destes órgãos, que não mediram esforços para nosso sucesso”, finalizou Dulcinea Rosa.