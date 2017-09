Para vereadora, Costa Rica continua como um canteiro de obras, mesmo diante da crise nacional

Para a vereadora Rosângela Marçal Paes (PSB), Costa Rica-MS dá exemplo positivo para outras cidades ao continuar funcionando como um grande canteiro de obras, mesmo em meio a um cenário no qual muitos municípios e estados mal conseguem quitar a folha de pagamento dos servidores públicos. Inclusive, a parlamentar tem acompanhado e fiscalizado de perto o andamento e a execução de obras públicas na cidade do norte de Mato Grosso do Sul.

No exercício da função de presidente da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Trabalho, Agricultura, Indústria e Comércio da Câmara de Vereadores, Rosângela visitou 10 obras em construção no município, nos últimos 15 dias. Para ela, o controle de gastos implantado pelo Executivo costarriquense e a visão empreendedora do atual gestor municipal são a receita do sucesso na realização de um número expressivo de obras, mesmo diante de um panorama econômico nacional nada promissor.

Juntas, as obras em andamento em Costa Rica somam R$ 29.912.246,00, entre recursos da União, do Estado e da Prefeitura, segundo informou a assessoria de comunicação do Executivo Municipal.

A vereadora iniciou a fiscalização de parte dessas obras no último dia 02 de setembro. Desde então, ela visitou a construção da ponte sobre o rio Sucuriú, na comunidade da Capela; a construção da nova ponte sobre o rio Sucuriú, no final da avenida José Ferreira da Costa; a construção do campo de futebol com gramado sintético no bairro Sonho Meu IV; a construção do Centro Histórico Cultural, ao lado do Centro de Eventos Ramez Tebet; a construção da pista de mountain bike e skate no Centro de Eventos Ramez Tebet; a obra de contenção da erosão da Cabeceira do Açude, o conhecido “Buracão” perto do Ramez Tebet; a construção de 62 casas populares no Jardim Buenos Aires, no Loteamento Jardim dos Ipês, junto com o vereador Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT); a construção do alicerce de 100 unidades habitacionais no bairro Imbirussú, no Loteamento Flor do Cerrado, também em conjunto com Biri; e a construção da sede do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS).

Segundo Rosângela, a grande quantidade de obras em andamento no município demonstra o sucesso da administração pública de Costa Rica, marcada por um rígido controle de gastos e pela visão empreendedora do chefe do Executivo Municipal. “Você mostra à sociedade esse grande número de obras, enquanto outros municípios estão parados e com dificuldade para pagar a folha de servidores. E a gente sabe que se não tivesse esse controle (de despesas), se o prefeito Waldeli (dos Santos Rosa) não tivesse essa visão empreendedora que ele tem, jamais estaria tendo essa diversidade de obras no nosso município”, declarou a vereadora.

Ainda de acordo com Rosângela, o sucesso da Administração de Costa Rica tem chamado a atenção de gestores de outras cidades do Brasil. “A gente tem sido procurado por vários políticos de outros municípios que nos ligam, que nos visitam, buscando saber mais sobre os projetos que a gente implanta, perguntando sobre a forma de administração do Executivo, para saber porque Costa Rica anda tão bem, enquanto outros municípios querem desenvolver alguma coisa e não conseguem”, explicou a parlamentar.

Para Rosângela, o Poder Legislativo Municipal também tem parcela de contribuição com o desenvolvimento de Costa Rica, já que os resultados positivos alcançados na Administração Municipal são fruto de uma relação de harmonia entre a Câmara e o Poder Executivo.

Quanto ao trabalho de fiscalização, Rosângela Marçal explicou que não identificou nenhuma irregularidade ao visitar as obras e disse que os projetos de construção estão obedecendo os cronogramas previstos. Ainda conforme a vereadora, muitas das obras vão ficar prontas ainda este ano, segundo informações que ela obteve.

Comentários