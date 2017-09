Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Resumo do penúltimo capitulo não revelado pela emissora.

PEGA PEGA

Mônica revela a Arlete que os documentos que estavam no chapéu estão com Malagueta. Mathias pergunta a Bebeth se não está na hora de Flor voltar para sua casa. Antônia conta a Luiza e Eric que descobriu que Isabel é mãe de Tereza. Antônia revela a Eric e Luiza que é possível que as provas do acidente de Mirella tenham sido adulteradas e que o brinquedo de Bebeth não tenha sido o motivo da tragédia. Eric fica surpreso ao saber que Athaíde contou a Pedrinho sobre a adulteração das provas do acidente. Dom convida Tânia para jantar na casa da mãe biológica. Maria Pia busca Lourenço no aeroporto. Nelito diz a Júlio que Antônia ainda o ama. Lourenço vê a foto de Luiza na mesa de Eric e diz que foi namorado da mulher do empresário.

A FORÇA DO QUERER

Eugênio despista Joyce. Zeca vai até a empresa atrás de Ruy. Elvira prepara sua armadilha para Solange/Irene com a ajuda de Kikito. Caio descobre a data em que Rubinho e Bibi planejam fugir. Bibi questiona Rubinho sobre Carine. Selma aconselha Aurora a denunciar o local da casa de Rubinho para proteger Bibi. Dantas alerta Silvana sobre os cheques furtados da empresa e desconfia de Nonato. Ruy decide comprar a casa de Nazaré para afrontar Zeca. Nazaré, Abel e Zeca se desesperam com o aviso de despejo. Joyce conversa com Zu sobre Irene e Eugênio. Mira marca um encontro com Elvira em nome de Irene. Eugênio pede ajuda a Ruy e Ivan para falar com Joyce. Nazaré descobre que Ruy é o comprador de sua casa. Eugênio confirma para Joyce a paternidade do bebê de Irene.

NOVELAS DO SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITES

Ali Kemal sai da prisão. A ex mulher de Engin vai ao escritório de Onur para tentar impedir o casamento de Sherazade com Engin. Ali é obrigado a morar num apartamento popular e a viver com pouco dinheiro. Bennu decide viajar sozinha, mas Kerem decide ir com ela.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários