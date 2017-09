SEDEMA e Fundação Chapadão do Sul realizam parceria em prol da Horta Municipal e Assentamento Aroeira

Na manhã desta sexta-feira, 22, a Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, recebeu da Fundação Chapadão sementes de milho de 12 empresas multinacionais com diversas variedades do grão.

A importante parceria entre a secretaria e a fundação auxiliará projetos municipais na horta municipal e também para o assentamento aroeira.

Durante a entrega, esteve presente o secretário da SEDEMA, Felipe Batista e o ajunto, André dos Anjos, que receberam os grãos do responsável financeiro da Fundação, André Piesanti e do técnico Bartolomeu Brandão, em nome do diretor executivo Edson Borges.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a parceria existe entre a Fundação e a Secretaria que auxiliam para o pleno desenvolvimento de Chapadão do Sul.

*Assecom PMCS

