Rosalin convida Ministro Blairo Maggi para as festividades do aniversário de Figueirão

Depois de conseguir uma audiência com o Presidente da República, Michel Temer, em Brasília, e fazer pessoalmente o convite para as festividades de aniversário da cidade e de quebra conquistar apoio para a concretização de um projeto, ainda bastante embrionário, para a construção de um frigorifico no município de Figueirão, o prefeito Rogério Rosalin, fez a mesma proeza com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, durante sua concorrida passagem pelo Estado.

Em meio a uma agenda que começou em Corumbá para a inauguração de um frigorifico de jacarés, e terminou em Campo Grande com a adesão de Mato Grosso do Sul ao programa federal Agro +, o prefeito Rogério encontrou uma brecha, já no aeroporto, pouco antes do embarque do Ministro para lhe fazer o convite e ainda entregar produtos da Fazenda 3R de propriedade do empresário e parceiro de Rosalin, Rubinho Catenacci.

Rogério teve oportunidade de detalhar ao ministro sobre a programação especial, voltada ao setor do agronegócio, onde acontecerá o lançamento do projeto ‘Carne de Zebu’ e que ainda feiras, palestras e leilões.

No dia 29, sexta, explicou Rosalin, acontece a Feira de Touros Pró-genética e o 3º Simpósio do Leite, além do lançamento do programa ‘Produzir mais 2’.

Dia 30 de setembro, sábado, a programação tem início logo cedo com a feira de touros Pró-genética, palestra com o Senador Ronaldo Caiado, e Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, Presidente da ABCZ, além da participação do Embaixador do Bezerro de Qualidade, Rubinho Catenacci, que apresentará um case de sucesso na pecuária de corte.

Rosalin contou ainda que o evento contará com apresentação de cortes especiais de carne, e degustação, a cargo de Roberto Sebá do “The Butcher” e que essa programação especial voltada ao Agro será encerrada com o Leilão de Criadores de Figueirão e região, que oferecerá animais para cria, recria e engorda.

O Ministro parabenizou Rosalin pela programação, agradeceu as peças de linguiça e carne oferecidas a ele e aos membros de sua comitiva e desejou que a festa seja um grande sucesso, parabenizando o município pelos seus 14 anos.

O Prefeito, que deve receber o Governador Reinaldo Azambuja no dia 30, quando também realiza entregas, lançamentos e inaugurações de diversas obras, saiu satisfeito do encontro, sem esquecer de enaltecer a equipe de trabalho da Prefeitura e dos parceiros, que têm se desdobrado para dar conta de fazer uma bela festa para a população.

