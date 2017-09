Prefeitura de Figueirão comemorou Dia da Árvore

Na tarde de ontem, dia 21 de setembro, quando se comemora o Dia da Árvore, a Prefeitura de Figueirão, através da Secretaria de Meio Ambiente, distribuiu mudas para plantio e realizou uma panfletagem sobre o tema, que contou com a ajuda dos alunos da Escola Municipal, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde os pequenos estudantes plantaram mudas no pátio da escola.

Com a presença do vice-prefeito Fernando Martins, que é engenheiro agrônomo, do engenheiro ambiental da prefeitura, Aquino Pereira, do secretário de Educação, Patrik Talhina, do secretário de Infraestrutura, Denivan Barbosa, de técnicos da Sanesul, do representante local da Agraer, Fernando Fernandes, da diretora e professoras da Escola, foi realizado um ato simbólico, com o plantio de mudas de plantas do cerrado, nos arredores da Escola Municipal.

As árvores são muito importantes nas nossas vidas, porque refrescam o ambiente. Isso acontece porque dão sombra e mantêm a umidade do ar. Além disso, as plantas ajudam a diminuir a poluição, porque absorvem o dióxido de carbono resultante da queima de combustível, resultando em mais oxigênio para nós, humanos. As árvores mantêm o solo firme, sendo indispensáveis nas encostas, às margens de rios e mananciais. E isso sem contar com os deliciosos frutos que nos proporcionam. Existem 1,4 mil espécies vegetais que podem nos servir com seus frutos.