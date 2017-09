Chapadão do Sul conquista dois prêmios no 8º FETRAN/MS em Campo Grande

Chapadão do Sul conquistou dois prêmios na grande final do 8º Fetran/MS, Festival Estudantil Temático de Trânsito. Com representantes da Escola Municipal Cecilia Meireles e da Escola Estadua Augusto Krug Netto a grande final aconteceu às 19h no Teatro Glauce Rocha em Campo Grande.

Com a temática “Minha Escolha Faz a Diferença”, os alunos foram desafiados e se desafiaram a chamar a atenção do público sobre o trânsito que queremos construir. O fruto dessa experiência vivida por eles é que através das artes cênicas eles exercitaram a interação uns com os outros, a disciplina, a organização. Além de poderem refletir e se conscientizar de suas próprias condutas no trânsito, e que elas, de fato, fazerem a diferença.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, secretário de Educação Guerino Perius e a secretária de Assistência Social, Maria das Dores, estiveram presentes no evento torcendo pelas equipes sul-chapadenses.

Na revelação dos premiados, Chapadão do Sul conquistou dois prêmios: Melhor Texto e o segundo melhor espetáculo na categoria infantil com a peça “Bernardo de Manoel em…sonho de ser motorista”.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza todos os envolvidos que fizeram parte desta importância conquista, que veio através de empenho e dedicação dos professores, coordenadores e alunos da escola.

Confira a premiação completa

Categoria melhor atriz:

Infantil: Isabeli Santos – Pingo de Gente (Nova Andradina)

Infanto-juvenil: Maria Luiza Martinez Cunha – Coronel Juvêncio (Jardim)

Juvenil: Andrya Marcelly Leite: Fernando Corrêa da Costa (Rio Brilhante)

Categoria melhor ator:

Infantil: Antônio Carlos Duarte – Pólo José Duailibi (Rio Verde de Mato Grosso)

Infanto-juvenil: Adriano Abílio Alves de Lima – Profª Efantina de Quadros (Nova Andradina)

Juvenil: Allison Augusto Marques dos Santos – Profª Fátima Gaiotto Sampaio (Nova Andradina)

Categoria melhor texto:

Infantil: Bernardo de Manoel em…sonho de ser motorista – Cecília Meireles (Chapadão do Sul)

Infanto-juvenil: A cidade da sinalização encantada – Coronel Juvêncio (Jardim)

Juvenil: Se a gente quiser dá pra mudar o final – Instituto Federal (Coxim)

Categoria melhor direção:

Infantil: Jornal do trânsito – Adenisaldo Araújo de Rezende (Nova Alvorada do Sul)

Infanto-juvenil: De sensatos e loucos, todos nós somos um pouco – Profª Efantina de Quadros (Nova Andradina)

Juvenil: Entre sonhos e pesadelos – Profª Fátima Gaiotto Sampaio (Nova Andradina)

Prêmio melhor espetáculo infantil

1º lugar: Pela Ordem – Rio Verde de Mato Grosso

2º lugar: Bernardo de Manoel em…sonho de ser motorista – Chapadão do Sul

3º lugar: Jornal do trânsito – Nova Alvorada do Sul

Prêmio melhor espetáculo infanto-juvenil:

1º lugar: De sensatos e loucos todos nós temos um pouco – Nova Andradina

2º lugar: A cidade da sinalização encantada – Jardim

3º lugar: Todo mundo em trânsito – Coxim

Fetran

O Fetran – Festival Estudantil Temático de Trânsito – é um projeto nacional para a educação e conscientização do cidadão quanto às questões relacionadas ao trânsito. É um dos maiores projetos de educação para o trânsito do país e tem como principal objetivo inserir o tema na rotina escolar.

O objetivo é sensibilizar e conscientizar a população, em especial, crianças, adolescentes e jovens sobre seus direitos e deveres enquanto usuários das vias terrestres, com a finalidade de formar cidadãos comprometidos com a segurança no trânsito e o bom convívio social, por meio das artes cênicas, fomentando a produção cultural e artística no ambiente escolar e a sensibilização dos indivíduos quanto a responsabilidade de todos na construção de um trânsito seguro.

O projeto ainda proporciona a união e a amizade entre os alunos, além de descobrir futuros talentos sem perder o foco, que é conscientizar de uma maneira diferente e divertida.

*Assecom PMCS

