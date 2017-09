Após discussão, moradora de Costa Rica acaba sendo esfaqueada no abdômen por marido

Na madrugada desta sexta-feira (22), a Polícia de Costa Rica foi acionada para comparecer a Fundação Hospitalar, onde de acordo com as enfermeiras de plantão, uma mulher deu entrada após ser esfaqueada na região do lado direito do abdômen.

De acordo com o boletim de ocorrência, em relato aos policiais, a vítima J.R.S, de 31 anos, disse que após uma discussão com seu marido F.B.S, de 28 anos, o mesmo teria tentado matá-la. Um dos filhos preciso apartar a briga antes que o homem atingisse mais a mulher.

Os médicos disseram que além da facada, a mulher tinha lesões no pescoço em virtude de um possível enforcamento por parte do acusado.

Os filhos da vítima informaram que ambos estão juntos a 2 anos, e que a mulher só continuava casada devido as ameaças.

As autoridades fizeram uma diligência pela região, mas o homem não foi encontrado.

De acordo com testemunhas, ele foi orientado pelo irmão a sumir da cidade por uns 15/20 dias, saindo de casa com uma bolsa.

Os policiais continuam investigando a ação em busca de mais detalhes.

A vítima foi encaminhada para o hospital de Campo Grande, visto que os ferimentos eram graves, sendo necessários alguns procedimentos cirúrgicos. Até o momento não temos mais detalhes sobre a saúde da mulher.

Fonte: MS Todo Dia

