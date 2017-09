Tenente Teixeira assume o 7º Sub -agrupamento de Chapadão do Sul

Com a presença do comandante do Interior Cel. Ribeiro, assumiu nessa manhã o comando o 7º Sub -agrupamento de Chapadão do Sul, o Tenente Teixeira.

A solenidade de transição do cargo, foi realizada no Quartel dos Bombeiros, que teve ainda a presença do Cel. Freudi, (que deu autorização para a instalação dos bombeiros na cidade e pai do novo comandante, Major Aldinei, capitão Renato da PM, ex-prefeitos, Jocelito Krug (que trouxe os bombeiros para Chapadão do Sul e Elo Ramiro, do ex-presidente da Câmara Municipal Maiquel De Gasperi, presidente do Conselho Municipal de Segurança, advogado Salvador, voluntários da Cruz Vermelha e convidados.

Tenente Teixeira vai substituir o capitão Flavio que vai comandar os bombeiros da cidade de Paranaíba. Flávio comandou o 7º Subgrupamento por 2 anos e 10 meses.

Tenente Teixeira tem 26 anos, veio da cidade de Dourados, foi promovido ao primeiro posto em 2013, após concluir o Curso de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina.

O militar serviu desde então no 2º Grupamento de Bombeiros de Dourados, participou de várias operações, desempenhou diversas funções junto ao estado Maior daquela Unidade.

Tenente Teixeira tem no seu currículo, o comando da seção de Combate a Incêndio do aeroporto regional de Dourados e antes de ser transferido para Chapadão do Sul, serviu como chefe da Seção de Atividades Técnicas da Unidade.

O novo comandante dos bombeiros é especialista nas áreas de Mergulho Autônomo, salvamento Aquático, Emergências Aeroportuárias, vistorias e Análise de Projetos de Segurança Contra Incêndios.

Veja abaixo fotos do cerimonial – para ver foto tamanho real clique sobre a imagem

Comentários