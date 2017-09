O Senador Waldemir Moka (PMDB-MS) passou por cirurgia na terça-feira (19) no Hospital do Coração do Brasil, em Brasília.

Conforme as informações do assessor de imprensa do senador, Moka foi submetido a um cateterismo que já estava programado.

O senador continua internado para exames complementares e deve receber alta entre hoje e amanhã.

Maressa Mendonça – correiodoestado

