Dia 30 de setembro será inaugurada a segunda Ala do Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, que abrigará a Secretaria de Saúde e as Salas de Fisioterapia e da Nutricionista, e onde será instalado o novo Laboratório com equipamentos já adquiridos, como o Analisador Bioquímico, com capacidade para realizar 60 exames de sangue por hora.

