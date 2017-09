Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – A fase não lhe será das mais propícias, principalmente no que se refere ao dinheiro e para sua saúde. Os astros falam para nunca duvidar daquilo que realmente sabe fazer, e se aparecer uma oportunidade para demonstrar isso, não deixe de fazê-lo.

TOURO – Não é um dia totalmente favorável para tratar de assuntos relacionados com dinheiro, mas muito bom para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática brevemente. Pare de brigar com a família, como se ela tivesse a culpa dos seus próprios erros.

GÊMEOS – Siga sua intuição. Dê atenção a sua família e saiba que ela exercerá uma influência muito boa em você. A vida afetiva passou para um segundo plano e isso não quer dizer que você não vai namorar ou que está impossibilitado de fazê-lo.

CÂNCER – Dia em que conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos, principalmente os que estão ligados ao campo profissional. A sua comunicação continua marcante, portanto, esteja assegurado que no período, tudo correrá de modo natural.

LEÃO – O trabalho renderá o bastante para deixá-lo feliz; excelente chance de realizar negócios imobiliários. Todavia, evite discutir em seu lar. Na parte afetiva, demonstre à pessoa amada, toda a sua boa vontade para melhorar o relacionamento entre vocês dois.

VIRGEM – Hoje, você corre perigo de romper com alguma pessoa de sua amizade. Evite a pressa, ao realizar negócios, e não se precipite, em seu campo profissional. Êxito amoroso e sentimental. Converse mais com as pessoas da família que poderão ajudá-lo nos seus problemas.

LIBRA – Alguém do seu círculo de amizades poderá lhe dar valiosas sugestões ou orientações. Acautele-se em relação a sua saúde. Previna-se contra os inimigos ocultos. Desfrute de umas horas livres para um passeio a pé com alguém que goste.

ESCORPIÃO – Não confie muito em pessoas estranhas e nas novas amizades que fizer hoje, pois isso será de muita importância. Por outro lado, conseguirá realizar boa parte de seus anseios e de desejos, relacionados com o campo profissional. Êxito romântico e no contato com o sexo oposto.

SAGITÁRIO – Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com metais de um modo geral. Pessoalmente, abandone os velhos hábitos que nunca o levaram a nada.

CAPRICÓRNIO – Bons pressentimentos relacionados em seus negócios financeiros farão com que tudo mude para melhor. Dia dos mais positivos aos assuntos íntimos e para as questões sentimentais. A sua energia continua em alta, propiciando-lhe um pico sensual, que não passará despercebido perante a pessoa amada.

AQUÁRIO – Em relação à saúde, você passa por uma fase de pouca energia física, podendo sentir-se um pouco mais cansado do que o habitual. Procure trabalhar em conjunto com outras pessoas e as tarefas serão terminadas mais depressa.

PEIXES – Hoje será duplamente beneficiado no plano social, pois você terá as melhores influências que poderia esperar. Predisposição em querer prestar serviço a todas as pessoas poderá ajudá-lo espontaneamente a ganhar algum dinheiro extra.

