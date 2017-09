Homem invade casa, tenta estuprar mãe e filha de 3 anos e é agredido pela vítima

Uma mulher que teve a casa invadida e sofreu uma tentativa de estupro reagiu e bateu no suspeito, na madrugada desta quarta-feira (20), em Rondonópolis, a 226 km de Coxim. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 19 anos, pediu socorro depois que Damião de Jesus Marques, de 28 anos, tentou estuprá-la e também ameaçou estuprar a filha dela, de 3 anos.

Ele disse à PM que tinha ingerido bebida alcoólica. De acordo com a polícia, a tentativa de estupro ocorreu por volta de 3h30 [horário de Mato Grosso] na casa da vítima, no Bairro Jardim Liberdade. A vítima disse aos policiais que estava dormindo na sala da residência, junto com a filha, quando percebeu que agressor havia invadido a casa e se aproximado delas armado com uma faca.

Damião teria dito à vítima que a mataria se ela reagisse e ainda perguntou: “você não tem medo de morar sozinha?”. Ainda conforme a jovem, o suspeito tocou nas partes íntimas dela e ameaçou estuprar a filha. Ele também avisou que mataria as duas depois de violentá-las.

Após as ameaças, o suspeito tentou arrastar a jovem à força para um quarto. A moradora aproveitou o momento em que Damião ficou de costas, pegou um pedaço de madeira e conseguiu golpeá-lo na cabeça.

O suspeito tentou pegar a faca e foi golpeado novamente pela jovem. A moradora conseguiu tomar a faca de Damião e imobilizá-lo até a chegada dos policiais militares. Conforme a PM, o portão da casa da vítima estava trancado. Os policiais acreditam que o criminoso entrou no local pela porta dos fundos, que estava aberta.

Damião foi encontrado caído na cozinha, recebeu atendimento dos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil.

