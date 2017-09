Equipe de Vôlei feminina de Chapadão do Céu é vicecampeã nos Jogos Escolares Nacional

Hoje, dia 21 de setembro a equipe infanto feminina de Vôlei de Chapadão do Céu participou da final do campeonato dos Jogos Escolares da Juventude 2017 na etapa nacional, em Curitiba.

A equipe, que representou o estado de Goiás, jogou contra o estado do Maranhão, e conquistou o segundo lugar do campeonato. Durante todas as etapas (municipal, estadual e nacional), a equipe demonstrou muita garra e perseverança e se tornou tricampeã estadual dos jogos escolares.

A medalha de prata da etapa nacional classifica o estado de Goiás para a segunda divisão dos jogos escolares.

Pra chegar a final a equipe venceu na fase de grupos o Piauí 2 x 0 sets, depois venceu Curitiba 2 x 1sets, e depois venceu Rondônia 2 x 0 sets. Na semifinal venceu Alagoas 3 x 2 sets e perdeu a final para o Maranhão por 3×0.

O time, da Escola Dona Amelia, foi a primeira equipe goiana de 12 a 14 anos a conquistar uma medalha no voleibol feminino!

O vôlei é uma das modalidades esportivas oferecidas pela Prefeitura de Chapadão do Céu, que cede o espaço, o treinador e patrocina as viagens para os campeonatos. O investimento é o reconhecimento da importância do esporte para a juventude.

“Estamos extasiados com este resultado da equipe de vôlei! Parabenizo cada uma pela dedicação e esforço. Estes resultados mostram o quanto agarraram com força a oportunidade de crescer junto com o esporte.” Festeja o Prefeito Rogério Graxa.

“Queria agradecer a prefeitura municipal ao Sr. Prefeito Graxa, a Secretária de Educação Lea Rigodanzo, Secretário de esportes Jair da Lenha, a direção da Escola Dona Amélia, aos pais dos alunos, aos amigos, a essa equipe que deu um show em quadra e venceu tantos adversários”. Agradece o professor José Fiorani.

Comentários