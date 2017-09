Dia da Árvore: Prefeitura de Chapadão alerta para importância dela na sociedade

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, através do Viveiro Municipal comunicam a toda população sul-chapadense que, em comemoração ao dia da árvore, o Viveiro Municipal está com as portas abertas para toda população que deseja uma árvore para plantar no seu pátio ou na frente do seu lote.

Para as árvores já plantadas, a Secretaria ressalta que existe uma norma para realizar a poda de árvores: realizar a poda reta, abaixo de 1,8m do fio de luz e de preferência não tirar mais que 30% da copa da árvores.

A urbanização da cidade, auxilia o equilíbrio natural de uma cidade, colaborando intensamente tanto nos períodos de seca, chuva, calor e frio.

O viveiro municipal é administrado pela SEDEMA e está com expediente aberto ao público das 7h às 11h e das 13 ás 17 (MS), mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3562-1821 ou (67) 99988-1662.

Confira as árvores disponíveis no viveiro: Palmeira real, ipê roxo, palmeira leque, acácia chuva de ouro, palmeira arbusto, oiti, balsamo, formio, aroeira pimenteira, alpinia, jacarandá, sibipiruna, pau formiga, mogno, valeriana, pandano, aldrago, cróton, pata de vaca, pitanga, jenipapo, olho de dragão, folha fita, saboneteira, barba de serpente, palmeira areca, lírio de pedra, palmeira fênix, noni, ipê verde, abacaxi roxo, santa Barbara, fruta do conde, flamboyant, hibisco, goiabeira, acácia rosa, maracujá, cedro, ipê amarelo, ipê branco, cana fistula, aldrago, amora, seriguela, graviola, reseda, bulbine, árvore folha larga, romã, palmeira imperial, estrelicia, murta e cereja amarela.

Dia da Árvore

No dia 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore em todo o território nacional. Essa data tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância dessa grande riqueza natural e foi escolhida por estar próxima ao início da primavera, que começa no dia 23 de setembro.

Assim como todas as plantas, as árvores possuem papel essencial na produção de oxigênio. Por meio da fotossíntese, vegetais, algas e algumas bactérias são capazes de transformar a energia luminosa em química e fixar o carbono em compostos orgânicos. Durante esse processo, oxigênio é liberado para o meio.

Além da fotossíntese, as árvores exercem diversos outros papéis ecológicos. As espécies arbóreas, por exemplo, evitam a erosão e melhoram a umidade relativa do ar por intermédio da evapotranspiração. Também servem de moradia para várias espécies de animais, além de fornecerem alimento para uma grande quantidade de organismos vivos, incluindo o homem.

Comentários