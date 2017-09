Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Edgar ouve Bóris e considera a bolsa de estudos de Ellen, e Malu se irrita. Anderson aceita ajudar Samantha para a Balada Cultural. Dóris afirma a Bóris que caso aconteça algo a Ellen processará o Colégio Grupo. Clara desconfia dos sentimentos de Lica por Bóris. Roney anuncia o último passo de seu treinamento com Guto e Benê, que conseguem se apresentar em público. Lica e Clara ajudam Keyla e Tina. Lica estranha o comportamento de Clara. Ellen conta para a família que aceitou mudar de colégio e todos comemoram. Mitsuko garante a Malu que não permitirá que Ellen estude no Grupo. Lica descobre cicatrizes no corpo de Clara.

NOVO MUNDO

Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida e Leopoldina se apressa para ajudar a rival. Peter sente os mesmos sintomas de Wolfgang e Amália descobre que eles foram envenenados. Greta procura Diara. Domitila afirma a Leopoldina que desistiu de atirar nela. Um dos atores da companhia de Cosette se demite e Elvira implora para ocupar o seu lugar. Anna e Joaquim não conseguem retirar o nome de Thomas do registro de Vitória. Amália e Ferdinando impedem Hilda de alimentar Wolfgang. Anna tem uma ideia para salvar Idalina. Greta encontra Ferdinando em seu quarto e tenta fugir. Cosette convida Joaquim para trabalhar em sua peça. Olinto desiste de voltar para a cidade. Patrício pede para trabalhar para Domitila e Leopoldina o expulsa do palácio. Dom Pedro manda Francisco levar Domitila de volta para São Paulo. Greta invade o quarto de Wolfgang e atenta contra ele. Pedro e Bonifácio se desentendem, e o ministro abandona o cargo.

PEGA PEGA

Rúbia aconselha Luiza a esclarecer com Eric sobre o depósito na conta de Isabel. Canivete sofre um acidente fatal. Maria Pia gosta de ser notada por Malagueta. Tereza questiona Isabel sobre a origem de seu dinheiro. Valquíria, filha de Marieta, se hospeda no Carioca Palace. Antônia desconfia que Tereza seja mãe de Márcio. Sabine tenta atrair Dílson. Domênico conta a Eric que Sandra Helena e Gilda estão visitando Agnaldo no presídio. Eric pergunta a Maria Pia se ela está observando Malagueta, como ele havia pedido. Antônia diz a Tereza que está investigando um caso em que Isabel foi testemunha. Tereza avisa a Antônia que Isabel viajou. Luiza pergunta a Eric por que ele fez depósitos em favor de Isabel.

A FORÇA DO QUERER

Rúbia aconselha Luiza a esclarecer com Eric sobre o depósito na conta de Isabel. Canivete sofre um acidente fatal. Maria Pia gosta de ser notada por Malagueta. Tereza questiona Isabel sobre a origem de seu dinheiro. Valquíria, filha de Marieta, se hospeda no Carioca Palace. Antônia desconfia que Tereza seja mãe de Márcio. Sabine tenta atrair Dílson. Domênico conta a Eric que Sandra Helena e Gilda estão visitando Agnaldo no presídio. Eric pergunta a Maria Pia se ela está observando Malagueta, como ele havia pedido. Antônia diz a Tereza que está investigando um caso em que Isabel foi testemunha. Tereza avisa a Antônia que Isabel viajou. Luiza pergunta a Eric por que ele fez depósitos em favor de Isabel.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

O advogado de Frida diz a ela que seu caso será revisto e, em breve, poderá deixar o hospital. Liberdade diz a Frida que se ela continuar sendo generosa poderão ser boas amigas, mas essa não é a intenção de Frida que pretende, na primeira oportunidade, tirar da enfermeira todas as joias que lhe deu nem que para isso tenha que matá-la. Juliana visita Gabriel no hospital para dizer que quer se divorciar e Gabriel suplica pelo seu perdão. Juliana diz que o perdoa, mas que jamais conseguirá esquecer as mentiras que contou. José Alfredo devolve para Maciel o cheque que havia lhe emprestado. Maciel se nega a recebê-lo, mas Maria Madalena insiste e diz que seu filho e Santinha viverão com eles. Ana Cristina, angustiada com o desaparecimento do filho, diz ao Otávio que já está na hora do remédio de João Manuel e tem medo que o menino passe mal e não o levem ao hospital. João Manuel se assusta quando, ao abrir a porta do armário, uma figura de cera cai em cima dele e o menino começa a respirar com dificuldade.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Fernanda marca um encontro com Carlos para que possam conversar. Andréia encontra Isabela completamente bêbada. Luiz diz ao Sr. Fernando que Amélia e sua neta não estão na cidade. Fernanda pede perdão a Carlos por tê-lo deixado esperando para sair com Camila. Luiz diz a Mariana que não pode continua enganando seu pai e reclama que ela o tenha colocado novamente em uma situação delicada. Fernanda diz a Carlos que está preocupada com ele por causa da briga que teve com seu padrasto. Isabela se queixa por Carlos tê-la trocado por uma colegial. Branca diz a Luiz que sua filha está viva. Fernanda e Pedro abraçam Amélia para demonstrar o amor que sentem por ela. Branca diz a Luiz que sabe que ele é o pai da filha de Amélia e que o jardineiro teve que assumir a responsabilidade das duas. Amélia diz que está trabalhando na presidência do Banco Metropolitano. Branca ameaça contar para o Sr. Fernando que Luiz é o homem que engravidou sua filha. Carlos diz a Rosário que já resolveu sua situação com Isabela e conta que Fernanda é filha do jardineiro. Andréia diz a Marisa que descobriu que seu namorado a engana. Luiz confessa a Branca que às vezes pensa na filha que teve com Amélia. Luiz exige que Mariana lhe diga onde está sua filha e jura que ela vai pagar por toda a inveja que tem de sua irmã. Fernanda pede que Camila pare de sonhar com Carlos. Mariana diz ao pai que discutiu com Luiz por causa de Branca. Lucero se sente atraída pelo novo professor. Mariana está arrependida de ter se casado com Hernani. Carlos leva Fernanda até a casa do Sr. Fernando, que a confunde com sua filha Amélia e a abraça emocionado. Carlos esclarece que Fernanda é sua namorada. Fernanda comenta com Carlos que gostaria de ter tido um avô como ele. Mariana procura Fernanda em sua casa e Pedro diz que ela está estudando fora do país. Pedro se preocupa com a visita de Mariana e pensa que ela quer lhe tirar sua filha. Mariana está decidida a encontrar Fernanda para não perder a herança.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado até a publicação desta matéria.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Onur e Sherazade se encontram na delegacia e saem para conversar, mas não conseguem chegar a um acordo. Kerem e Bennu viajam juntos. Nilufer chora de tristeza e Onur a consola. Onur se enfurece com a separação de Sherazade e destrói o próprio quarto. Fusun visita Ali na prisão.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Otoniel e Enrico estão espantados diante de Lizabeta. Selena encara a princesa, muito constrangida. Severo está na casa de Joniel para levar Brione embora. Brione e Joniel discutem e ele levanta a mão ameaçando lhe dar um tapa, mas Gonzalo intercede. Selena sai do castelo chorando e Enrico a alcança. Joniel diz a Severo que eles estavam a caminho do castelo para pedir a mão de Brione em casamento a seu filho Gonzalo. Severo vai até a taverna de Falstaff e pede informações sobre Joniel. Joniel revela a Gonzalo que Severo invadiu a comunidade onde viviam e diz que não pode permitir que ele se torne uma ameaça novamente. Cedric diz a Enrico que fez de tudo para encontrar Pietra. Enrico questiona Cedric porque soltou Nodier da masmorra sem a ordem dele. Pietra esfrega o chão e Leocádia chega. Leocádia diz à Pietra que Enrico foi procurá-la e diz que ela não deve aborrecer Marion e que só ela pode devolvê-la ao príncipe. Leocádia sai e Pietra fica pensativa. Pietra conversa com Laurinda que estava escondida atrás da porta e diz que ela precisa entregar um bilhete para Elia. Otoniel agradece Merlino por cuidar de Lizabeta. Corinto comenta com Solimara que a Vila está em polvorosa por causa de uma bruxa. Páris está chocado diante de Accalon que diz que sua esposa e filha foram raptadas por causa do bebê. Lizabeta pede perdão à Selena. No castelo Valedo, Severo entra e se depara com Jacques sentado diante de livros e pergaminhos. Jacques diz a Severo que Valedo está arruinada e que vender o castelo seria uma opção. Severo reprova e diz que irá conquistar territórios menores e Jacques diz que não vai permitir. Fernão está diante de uma cesta com raízes e folhas sobre a mesa, enquanto Pietra está diante de dois caldeirões. Fernão a pressiona. Na distração de Fernão, Pietra coloca um pó dentro de uma das cuias. Pietra diz à Marion que para abrir a caixa precisa beber da poção e outra parte despejada na caixa. Selena surpreende Enrico com um beijo. Laurinda se aproxima, com a carta de Pietra nas mãos.

O RICO E LAZARO

Edissa e Joaquim são encontrados. Ravina é levado preso, juntamente com o príncipe e a serva. Daniel conta que Nebuzaradã tentou matar Joaquim na fuga. Shamiran diz que chegou a hora de Evil mostrar quem manda e ele sai com Daniel, decidido. Fassur diz para Elga que é melhor eles esperarem mais tempo para se casarem, pois ele precisa retomar seu cargo na Sinagoga. Evil questiona Nebuzaradã e diz que Joaquim e Edissa não são mais procurados. O chefe da guarda real fica furioso. Zac pede para falar com Nebuzaradã. Evil conversa com Arioque e diz que pretende mantê-lo como seu homem de confiança. Joaquim, Edissa e Ravina são levados pelos guardas pelas ruas da Babilônia. Tamir e Shamir se espantam. Nicolau e Absalom se preocupam. Oziel corre para a Sinagoga para contar a Fassur o que viu. O sacerdote sorri, vitorioso. Beroso diz que é provável que Evil aceite Belsazar de volta e Nabonido diz que fará o pedido ao novo rei. Gadise visita Neusta e Ebede na prisão. Nebuzaradã, muito irritado, diz que Evil, Daniel e Asher devem ser eliminados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários