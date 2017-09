Acidente envolvendo um carro e quatro caminhões na BR-163 deixa três gravemente feridos

Um acidente de grande monta, ocorrido na noite desta quarta-feira (20), deixou três pessoas gravemente feridas no quilometro 720 da BR-163, em Coxim.

As três vítimas são de Coxim e estavam num GM Vectra, com placas de Londrina (PR), que seguia no sentido norte. O motorista teria fraturado um braço, um dos caronas reclamava de fortes dores no peito e o outro teve a mão amputada.

Todos foram socorridos por uma equipe da CCR MSVia e trazidos para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. O carro ocupado pelas vítimas ficou totalmente destruído. Inicialmente, eles foram identificado como Diego, Emerson e Heliton.

O motorista do Vectra teria perdido o controle e colidido na roda traseira de uma Scania, com placas de Maringá (PR), que trafegava no sentido contrário.

Em seguida, o carro ainda colidiu em outros três caminhões, um tanque de Presidente Prudente (SP) e dois boiadeiros, sendo um de Rio Verde (MS) e Campo Grande (MS), que também seguiam no sentido contrário.

Com ferimentos leves, os motoristas dos dois boiadeiros também foram encaminhados ao HR de Coxim. O acidente envolvendo cinco veículos causou congestionamento de pelo menos quatro quilometros nos dois sentidos.

Os motoristas dos caminhões foram identificado como Marcio dos Santos, de 58 anos, Adriano Vieira, de 31 anos, Adelson Moura Barreto, de 25 anos e Edmar Luiz Mesquita, de 26 anos.

