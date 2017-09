Preso pela PRF, cantor sertanejo dirigia carreta com 350 mil maços de cigarro contrabandeados

O cantor sertanejo Rafael Francisco Frare de Siqueira, da dupla Fábio e Rafael, foi preso na manhã desta quarta-feira (20) pela Polícia Civil em uma operação contra falsificação de cigarros. Ele foi detido em um prédio de luxo em Londrina, no norte do Paraná. O ônibus da dupla foi apreendido durante a operação. As informações foram confirmadas pelo G1.

Ao todo, 35 mandados judiciais estão sendo cumpridos em cidades do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Do total de ordens judiciais, 16 são de prisão e 19 são de busca e apreensão. A ação foi batizada de “Operação Sem Filtro”.

Rafael Frare e João Vitor Soares, que usa o nome artístico de Fábio, formam a dupla Fábio e Rafael. Eles começaram a carreira em Londrina e ganharam notoriedade com as músicas “Soldado”, “Mão Boba”, ‘’Vírgulas” e “Depois dos 50”. As canções fazem parte do projeto de lançamento da dupla.