Prefeitura terá nova NFEe a partir desta quinta-feira. Sistema ficará fora do ar temporariamente a partir das 17 horas

A Secretaria de Finanças e Planejamento informa todos os contribuintes que a partir desta quinta-feira, 21, estará em funcionamento um novo sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NFEe da Prefeitura de Chapadão do Sul.

A partir das 17 horas desta quarta-feira, 20, o sistema para emissão de notas estará temporariamente fora do ar para a migração do banco de dados. O sistema deverá estar normalizado a partir das 07 horas da manhã desta quinta-feira, 21, com todas as informações e orientações aos contribuintes sobre a utilização do novo sistema.

A administração Municipal pede a compreensão dos contribuintes e informa que está trabalhando para melhor cada vez os serviços oferecidos.

Caso não saiba siga o passo a passo com todas as etapas logo abaixo.

Qualquer dúvida está disponível o telefone da (67) 3562 – 5668.

Comentários