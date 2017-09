Prefeitura convoca população para realização de audiência de Prestação de Contas – LRF

A Prefeitura de Chapadão do Sul está convocando toda a população para participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 26 de Setembro de 2017, às 15:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Chapadão do Sul.

A audiência tem a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro semestre de 2017, (Janeiro a Junho), ou seja Prestação de Contas referente ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º, 2º e 3º bimestres do exercício de 2017 e do Relatório de Gestão Fiscal do 1º semestre do exercício de 2017.

O edital de convocação foi publicado na edição desta terça-feira, 19, no Diário Oficial do Município.

Fonte: ASSECOM PMCS

Comentários