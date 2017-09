Prefeito Rogério Graxa, e vice-governador participaram do lançamento da nova Fase da Cogeração de Energia, da CerradinhoBio

O Prefeito Municipal Rogério Graxa participou nesta quarta-feira juntamente com o vice-governador José Eliton, do lançamento da expansão da nova Fase da Cogeração de Energia, da CerradinhoBio, na cidade de Chapadão do Céu.

A cerimonial ocorreu nas dependências da Usina, com a participação da família Sanches e Fernandes, proprietários da empresa e toda cúpula da diretoria.

Também participaram do lançamento, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, vice-prefeito de Chapadão do Céu, Alcides de Sá, vereadores, clientes e colaboradores da empresa.

Um total de 250 milhões de reais foram destinados à conclusão da segunda etapa da cogeração de energia. A indústria ganhou uma nova caldeira com sistema de ciclo regenerativo, método que permite produzir vapor e energia de forma eficiente. Além disso, a caldeira possibilita a queima de matérias-primas alternativas como cavaco de madeira, capim e além de outras fontes de carbono, como resíduos urbanos tratados, fato que se constitui um benefício ambiental em relação às usinas termelétricas movidas a óleo.

Outros dois turbogeradores, de 45 MW cada, também foram instalados. A CerradinhoBio, tem capacidade de produção total de 160 MW de energia, suficiente para abastecer um município de até 500 mil habitantes e suas indústrias.

A partir da expansão de seus canaviais nas próximas safras, a CerradinhoBio terá biomassa suficiente para gerar e exportar 594 GWh de energia por safra, se transformando na maior termelétrica de biomassa do Brasil.

Viatura para a Policia

Na oportunidade o diretor da empresa Luciano, fez a entrega de uma caminhonete Toyota Hilux, 0km, para a Cel. Ricardo da Policia Militar, que será usada pelo COD.

