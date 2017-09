Prefeito Ivan se encontra com Governador e faz importantes reivindicações para o município

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi) acompanhado do vice prefeito Ocesino Alves de Oliveira e do presidente da Câmara de Vereadores Anízio Andrade esteve à convite do governador Reinaldo Azambuja, nas cidades de Paranaíba e Chapadão do Sul onde acompanhou as solenidades de lançamento e inaugurações de obras .

Na ocasião, Ivan Xixi aproveitou para reivindicar ao governador recursos para às áreas de infraestrutura, segurança, saúde e educação.

O Prefeito também convidou o governador Reinaldo Azambuja para prestigiar as festividades do aniversário do município que prevê inaugurações de obras, assinatura de ordens de serviço, apresentações musicais, entre outros.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

